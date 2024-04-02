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İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2024 07:08:50

Konvoyun hedef alınmasını 'affedilemez' olarak niteleyen WCK, bölgedeki yardım çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmalarının geleceği ile ilgili kararı daha sonra alacaklarını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yardım kuruluşu World Central Kitchen'da (WCK) görevli 7 çalışan öldürüldü. İsrail 'trajik' olayı araştırdığını açıklarken, World Central Kitchen, Tel Aviv hükümetinin 'ayrım gözetmeyen cinayetleri' durdurması gerektiğini kaydetti.

Saldırıda öldürülen yedi kişinin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada vatandaşı olduğu bir kişinin de Filistinli olduğu belirtildi. WCK'dan yapılan açıklamada, yardım görevlilerinin 100 ton insani yardımı ulaştırdıktan sonra iki araçla döndüğü ve bu eylemlerin İsrail savunma güçleri ile koordine edildiği vurgulandı. 



Konvoyun hedef alınmasını 'affedilemez' olarak niteleyen WCK, bölgedeki yardım çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmalarının geleceği ile ilgili kararı daha sonra alacaklarını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

WCK kurucusu Jose Andres ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren yardım çalışanları için yas tuttuğunu söyledi. Yardım çalışanlarını 'melekler' olarak niteleyen Anders, "Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da onlarla birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller. İsrail hükümetinin bu ayrım gözetmeyen cinayetleri durdurması gerekiyor. İnsani yardımları kısıtlamayı, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi ve gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum canlar kaybolmasın. Barış ortak insanlığımızla başlar. Artık başlaması lazım" dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

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İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
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