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Anlayan var mı? Dolar 3.50, ekonomi 1.8 küçüldü ama zenginleştik!!!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 13 Aralık 2016 11:54:43

Bir Türk mucizesi daha… Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ulusal hesaplar sisteminde yaptığı revizyonla Türkiye’de kişi başı gelir bir anda 9 bin 130 dolardan 11 bin 14 dolara çıktı. Ama zenginleşen Türk halkının aynı dönemde tüketim harcamaları yüzde 3.2 azalırken Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü. Dolar 3.50 TL’ye yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ulusal hesaplar sisteminde revizyon yaptı. Revizyonla birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 19.71 oranında artarak 1.9 trilyondan 2.3 trilyona fırladı. Kişi başına gelir de 9 bin 130 dolardan 11 bin 14 dolara çıktı. TÜİK’in, yeni sisteme göre yayımladığı 2016 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile yeni veriler şöyle:

– Türkiye 3. çeyrekte yüzde 1.8 küçüldü. 1. ve 2. çeyrekte GSYH rakamları yüzde 4.5’ti. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini 2016 yılının üçüncü ceyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon lira oldu. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları da yüzde 3.2 azaldı.

-Revizyon öncesinde 1998 bazlı GSYH 1.9 trilyon liraydı. 2009 bazlı GSYH revizyon sonuçlarına göre yüzde 19.71 artarak 2.3 trilyon liraya çıktı.

– Yeni verilere göre tasarruf oranları da arttı. Tasarrufların GSYH oranı 2009 yılında yüzde 21.4’tü. 2013’te yüzde 23.2 olan oran 2014’te yüzde 24.4’e, 2015 yılında da yüzde 24.8’e çıktı.

– 2014’te İstanbul 622.7 milyar lira ile en yüksek GSYH’ye ulaştı. Toplam GSYH’den yüzde 30.5 pay aldı. İstanbul’u 186.9 milyar lira ve yüzde 9.1 pay ile Ankara, 127.4 milyar lira ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde son üç sırayı 1.7 milyar lira ile Kilis, 1.4 milyar lira ile Ardahan ve 1.2 milyar lira ile Bayburt aldı.

– Kişi başına gelir sıralamasında ilk 10 il sırasıyla İstanbul (43 bin 645 lira), Kocaeli (43 bin 521 lira), Ankara (36 bin 680 lira), Tekirdağ, Bilecik, İzmir, Bolu, Bursa, Antalya ve Eskişehir oldu. Kişi başına GSYH sıralamasında son 10 il de Kars, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman, Muş, Hakkâri, Van (9 bin 913 lira), Şanlıurfa (9 bin 773 lira) ve Ağrı (8 bin 486 lira) oldu. 2014 yılında kişi başına GSYH’de 14 il Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

– Revizyon öncesinde Türkiye’nin 2015 büyüme rakamı yüzde 4’tü. Ancak revize sonrasında 2015 büyüme rakamı yüzde 6.1’e yükseldi. 2015 yılında kişi başına gelir cari fiyatlarla 29 bin 885 lira, ABD doları cinsinden de 11 bin 14 dolar olarak hesaplandı.

“Kimsenin onayına ihtiyacımız yok”

TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, yeni sistemin Eurostat tarafından onaylanıp onaylanmadığının sorulması üzerine, IMF ve Eurostat ile uzun dönemli teknik işbirliklerinin olduğunu ancak TÜİK’in hiçbir kurumun onayına ihtiyacı bulunmadığını belirtti.

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