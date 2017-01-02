Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 02 Ocak 2017 00:10:19

sunu

teller

ajanda

acele(ci) (m)illet

aç gözlülük

« askıda » ahlak

koltuk

bakış(ama)mak

yapayalnızlık

narkissos

şenlik sürüyor : doğa uyanırken-uyanır-erken

bir anı

mektub

işçilik

şans ? ne şans ama !

tülay german : bizimle : altmışlardan beri

ya sonra

içindekiler

Kötü alışkanlıklar başa bela iyi alışkanlıklar ise sürdürülmeyi hak ediyor. Geçmiş yeni yıl kutlamalarından kiminde özel bir kitap bastırıp arkadaş, dost ve yakınlarıma gönderiyor, bir parça değişik olması umuduyla, yeni yılı bu biçimde kutluyordum.2012’de bir arkadaşın önerisi üzerine bu işi bizzat yapıp, hazırladığım kitabı pdf biçiminde birkaç arkadaş, meslektaş, eş ve dosta ve siteye gönderdim. Yeni yıl hediyemin gönderiminde kolaylık, çalışmanın yayınında hızlılık kazandım. Bundan iyisi can sağlığı.Gönderdiğim çalışma birkaç sitede pdf olarak, kimindeyse e-kitap biçiminde okuyuculara sunuldu ve çok iyi oldu. 2016 için de benzer bir işe giriştim: Aralık 2015’te, dört çalışmamı pdf biçimine dönüştürdüm, yazılarımı yayınladığım veya geçmişte yayınlamış olduğum sitelere gönderdim; her siteye uyacağını umduğumu ayrı ayrı.2017 Yeni bir yıl. Yeniliği bilinmeyişinden kaynaklanıyor. Ama maalesef bir öncekini ve benzeri yılları aratmayacak gibi. Belki daha beterine bile tanık olabiliriz. Gidiş umut verici değil. Ama yine de yarınlardan umut kesmiyoruz ve geleceğin daha iyi olacağını biliyoruz. Bu umutlarla bu yılın eşiğinde yeni bir çalışmamı pdf olarak sunuyorum. Büyük ihtimalle yakında e-kitap olarak da okunabilecek.Bu girişimimin başka e-kitaplara da yol açmasını diliyorum. Değişik sitelerde, gazetelerde ve dergilerde yazılarını zevkle okuduğumuz birçok dostumuzun da çalışmalarını bu yöntemle okuyucularımıza sunmak isteyeceklerini sezinliyorum. Onları bu konuda destekliyorum, teşvik ediyorum. Denemekte yarar var diyorum.Kapak, bir fotoyla, bu çalışmanın içeriğine uygun olduğunu sandığım bir fotoyla donatılı. e-kitabı, künyesi, kendisi, kaynakçası, içindekileri ve arka kapak yazısı ile, yani bir çalışmayı kitap biçimine dönüştüren bütün unsurlarıyla siz değerli dostlarıma yeni yıl hediyesi olarak sunmaktan sevinç duyuyorum. Böylece hepinize teşekkür etmek, yeni yılda huzur, mutluluk, barış, esenlik, başarı dilemek olanağı da buluyorum. Nice yeni yıllara dostlarım, kardeşlerim.Kitap sevgisini ve kitap okuyarak mutlu olmayı, « sarhoş olmayı » Fransızcadaki livre sözçüğü ne kadar güzel yansıtıyor. Hele (l)ivre biçiminde yazabilirsek. Tam da yerine oturuyor. Bu meseleyi daha güzel yansıtabilecek bir sözcük arıyorum. Var mı ? Bulamıyorum. Şimdilik. Göreceğiz, aramalarımızın ardından.Sizlere’na ilişkin genel bir bilgi vermek amacıyla, « İçindekiler »i hemen burada sunuyorum :İÇİNDEKİLER