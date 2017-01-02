Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri

Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 02 Ocak 2017 00:30:23





7-15 Ocak 2017 arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan 10. Çukurova Kitap Fuarında Doğumunun 100. Yılında yazar Fahri Erdinç anılacak. Erdinç’in şiirlerinin yanısıra öykü ve romanları da mevcuttur. Ayrıca yakın dostu olan Nazım Hikmet’le ilgili “Kalkın Nazım’a Gidelim” adlı bir anı kitabı bulunmaktadır.12 Ocak 2017 Perşembe günü Sis Çanı-Broy Yayınları’nın düzenlediği panele konuşmacı olarak Nazmi Bayrı, Mustafa Günay, Mustafa Emre ve Uğur Pişmanlık katılacak. Eserlerinin çoğu Yordam Yayınları tarafından yayımlanan Fahri Erdinç’in edebiyatçı ve aydın olarak önemli yönlerinin ele alınacağı etkinlik, 100. Doğum yılı vesilesiyle, ömrünün uzun bir kesitini Bulgaristan’da sürgünde geçiren yazarın edebiyat gündemine taşınmasını amaçlıyor. Katılımcılardan Mustafa Günay’ın yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılı içinde Fahri Erdinç anısına bir kitap da hazırlanacak. Doğum yeri olan Akhisar’da Erdinç’le ilgili etkinlik yapılması da tasarlanmaktadır.Erdinç, Adana’daki kitap fuarından önce de doğum günü olan 1 Ocak 2017 tarihinde Tarsus’ta Aratos Kültür Sanat Evi’nde anılacak. Tarsus’taki etkinliğin konuşmacıları arasında Mustafa Emre, Uğur Pişmanlık ve Mustafa Günay yer almaktadır.