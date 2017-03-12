A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İşsizler cumhuriyeti…

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 12 Mart 2017 06:08:48

İşsiz sayımız 89 ülke nüfusunu solladı. Türkiye’de işsiz sayısının dünyadaki belli başlı 190 ülkeden 89’unun nüfusundan fazla olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu sayıya 4 milyona yakın Suriyeli mülteci dahil değil. Türkiye'nin kronik bir sorunu haline gelen işsizlik son yıllarda yeniden tırmanışa geçti. Kasım 2016'da işsizlik son 7 yılın en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 12.1'e çıktı.

Sadece aktif iş arayanlar baz alındığında işsiz sayısı 3 milyon 715 bin kişiye ulaşırken, iş bulma umudunu yitirerek iş aramayı bırakanlar da eklendiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 611 bin kişiye yükseliyor. Bu sayı dünyadaki belli başlı 190 ülkeden 89'unun nüfusundan fazla. Üstelik bu sayıya ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli mülteci dahil değil. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği'nin (TÜRMOB) hazırladığı Türkiye'de İş Gücü ve İşsizlikle Mücadele Raporu'na göre, resmi rakamlarda yer alan 3 milyon 715 bin işsize iş yaratmak için 2 trilyon 575 milyar liralık yatırım gerekiyor.
milli gelirin 31 katı



Yani, işsizlere iş bulmak için Türkiye'nin milli gelirinin 31 katı yatırım yapılması lazım. Bir kişilik iş yaratmak için en düşük yatırım 273 bin TL ile emek yoğun yatırımların ağırlıkta olduğu tarım sektöründe, en yüksek maliyet ise 5 milyon 202 bin lira ile teknoloji yoğun yatırımların yapıldığı enerji sektöründe.

3 MİLYONU KAYIT DIŞI

Kasım 2016 itibarıyla 59 milyon 69 bin kişi olan 15 ve üzeri yaştaki nüfusun sadece 30 milyon 781 bini iş gücüne dahil. Başka deyişle çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yarısı iş gücünün dışında kalıyor. Ücretli ve yevmiyelilerin 3 milyon 394 bini, kendi hesabına çalışanların 2 milyon 824 bini, işverenlerin 188 bini sosyal güvenlik şemsiyesine dahil olmadan, yani kayıt dışı çalışıyor. Normal bir istihdam şeklinden farklı olarak tarım, ticaret gibi işlerle uğraşan ailesine katkı veren, aslında bir başka gizli işsizlik olgusu olan ‘ücretsiz aile işçileri'nin ise 2 milyon 613 bin kişi ile tamamına yakını sosyal güvencesiz. Sigortasız çalıştırılan bu kişilerin 2 milyon 194 bini tarımda bulunuyor.



İstihdam dostu vergi politikaları gerekiyor

TÜRMOB Başkanı Prof. Dr. Cemal Yükselen, Türkiye'de işsizlik sorununun tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyledi. Yükselen,“Her yıl artan nüfusa karşılık, iş gücündeki artışı karşılayıp aynı zamanda birikimli işsizliği tedricen azaltacak sayıda istihdam yaratmalıyız. Bunun için istikrarsızlık ve risk algısının azaltılıp, güven ve öngörülebilirlik koşullarının artırılması gerekiyor. Özel sektör yatırımları teşvik edilerek, istihdam üzerinden alınan vergi, prim ve işveren payı mali yükler düşürülmeli, istihdam dostu vergi politikaları izlenmeli” dedi.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






“HAYIR” demezseniz ne olacak
Medyanın sınır tanımaz cehaleti Cehaleti Göbekli Tepe’yi de vurdu.
2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
Öyle bir deprem geliyor ki...
Türkiye’de 2016'daki bombalı saldırılar!!!
Türkiye yeniden sabıkalılar listesinde
Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor
Trump'tan Turnbull'a: Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi
Trump, vize sınırlamasını 'Obama örneği' ile savundu
DİTİB'le ilgili casusluk iddiaları genişliyor

İşsizler cumhuriyeti…
Emlak balonu uyarısı!
Türkiye'yi terk eden milyonerler Avustralya’ya mı geliyor?
Türkiye artık daha pahalı.
250 milyarlık kredi zorda
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Yaşlı Kadın Başı
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.
Felsefe yapmayı ne engeller?

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?

Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
Türkiye sefalette ilk beşe girdi.
Hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılmadım" diyenlerin oranı %70!
Bir yıl içinde özgürlüklerin en kötüye gittiği ülke: Türkiye
“Türkiye’nin yüzde 55’i, aynı ürünün pahalısını alınca daha iyi hissediyor”
Türkiye'de 20 milyon silahın 17 milyonu ruhsatsız!

Mutlu anneler mutlu kız çocukları
Ben Kavgacı Değilim, Onlar Benimle Kavga Ediyor!
Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası
Türkiye’nin gerçek kimsesizleri: Atatürkçüler
Yaşasın kadın dayanışması
Bir Akıllının Not Defterinden
Varlık Devri
Edebiyat Takviminden (*) Notlar; Kasım – Aralık
Bir Dilek
Kamu Araştırması

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 