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Avrupa Birliği : Türkiye, kara listeye girebilir

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 24 Kasım 2017 07:37:28

AB, 'Paradise Papers'ı inceliyor: Türkiye, kara listeye girebilir… 92 ülke hakkında inceleme sürüyor. AB, 5 Aralık’ta Türkiye’yi vergi cennetleri kara listesine almaya hazırlanıyor. Karar, Avrupalı şirketlerin yatırımlarını azaltabilir. Ekonomik sorunlar şiddetlenirken Türkiye’ye bir kötü haber de Avrupa’dan geldi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi vergi cennetleri kara listesine dahil etmeyi tartışıyor. Bloomberg, Türkiye’nin 5 Aralık’ta listeye dahil edilebileceğini ve bunun da AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebileceğini yazdı. Devletin yandaş şirketlerle yaptığı gizli vergi silme anlaşmaları, gerekçeler arasında yer alıyor. Bu olası adımın, Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları ve akrabalarının Malta gibi vergi cenneti ülkelerde offshore şirketler vergi vermekten kaçtığının ortaya çıkmasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekiyor.



Bloomberg’in haberinden satır başları şöyle:

- AB raporuna göre, Türkiye şeffaflık sorunlarını çözmedi ve devlet ile şirketler arasında gizli anlaşmalara dayalı vergi rejimini kaldırmadı.

- AB maliye bakanlarının 5 Aralık’taki toplantısında Türkiye kara listeye (sözleşmelere aykırı davranan ülke) eklenebilir. AB içinde kara listeye eklenen ülkelere karşı mali yaptırımlar uygulanıp uygulanmaması konusunda görüş birliği yok ancak bu adım Türkiye’nin itibarına zarar verebilir ve AB şirketleri üzerindeki Türkiye’ye yatırım yapmamaları yönündeki basıncını artırabilir.

- Söz konusu potansiyel adım, Almanya’nın Alman Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlara Türkiye’ye verdikleri kredileri kısması talebine paralel olarak gündeme geldi. 4 İngiltere temsilcisi, önceki günkü toplantıda Türkiye’nin AB için önemli bir partner olduğunu söyledi ancak uzmanlar Türkiye’nin kara listeye alınmaktan kurtulmasının ancak siyasi bir kararla mümkün olduğunu söyledi.

- 92 ülke hakkında inceleme sürüyor. Bunlardan 36’sı 5 Aralık’taki AB maliye bakanları toplantısında kara listeye dahil edilebilir.

Avrupa Birliği son olarak, Türkiye’ye yönelik üyelik öncesi fonlarda 2018 için 105 milyon Avro’luk kesinti kararı almıştı.

2016’da yasa çıkmıştı

Uzmanlar, Ağustos 2016’da yasalaşan ve kara paranın aklanmasına kapı açtığı yorumlarına neden olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” değişikliğine işaret ediyor. Söz konusu kanun, yurtdışında tutulan varlıkların (döviz, altın, tahvil vb.) Türkiye’ye getirilmesi durumunda, “nereden buldun” diye sorulmadan ve vergi alınmaksızın kabulünü öngörüyor.



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