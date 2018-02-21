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Türkiye'de 1 yılın açığı 52 yıla bedel

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 21 Şubat 2018 04:24:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin 1951-2002 arasında 43.7 milyar dolar cari açık verdiğini, 2017 cari açığının ise 47.1 milyar dolar olduğunu söyledi. 15 yılda 548 milyar dolar açık veren Türkiye'nin bunu borçlanarak kapattığını belirten Erdoğdu, AKP döneminde bir yıllık cari açığın 52 yıla bedel olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2016'da 32.6 milyar dolar olan cari açığın, yüzde 44.5 artışla 47.1 milyar dolara çıktığını belirterek, “2017'nin cari açığı, Türkiye'nin 52 yıllık açığına bedel” dedi. Erdoğdu, 1951 yılından bu yana hesaplanan cari açık verilerine göre, 1951-2002 arasını kapsayan 52 yılda Türkiye'nin verdiği toplam cari açığın 43.7 milyar dolar olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:



AÇIK, BORÇLA KAPATILIYOR

“Oysa sadece 2017'de Türkiye'nin vermiş olduğu cari açık 47.1 milyar dolara ulaşmış durumda. Yani, bir yılın açığı 52 yıla bedel düzeye geldi. 1923'ten 2002'nin sonuna kadar geçen 80 yılda Türkiye toplamda 247 milyar dolar dış ticaret açığı verirken, AKP'yle geçen 15 yılda ise, 2017 yılı sonu itibariyle toplam dış ticaret açığı 967 milyar dolara ulaştı. Türkiye bu son 15 yılda yaptığı 2 trilyon 732 milyar dolarlık ithalatın sadece 1 trilyon 764 milyar dolarlık kısmını yaptığı ihracat ile karşıladı. Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği gelirlerle 967 milyar dolarlık dış açığın ancak 419 milyar dolarını karşılayabildi. Geriye kalan 548 milyar dolarlık açık, 500 milyar dolar ihracatı hedefleyen AKP'nin Türkiye'nin başına sardığı cari açıktır. 15 yılda 548 milyar dolar cari açık veren Türkiye ekonomisi, bu açığı borçlanarak kapatabilmiş ve bu borca da toplam 149 milyar dolar dış borç faizi ödemiştir.”

İhracatın 2014'te 157 milyar dolarken, 2015'te 143 milyar dolara ve 2016'da da 142 milyar dolara düştüğünü ifade eden Erdoğdu, “47 milyar dolarlık cari açığa karşılık, yabancı sermaye hareketlerinin toplam değeri 49.4 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin içinde olduğu OHAL koşullarına rağmen ödemek zorunda bırakıldığımız yüksek faiz nedeniyle sıcak para gelmeye devam etti. 2017 yılında toplam sıcak para hareketlerinin net büyüklüğü 13 milyar dolara ulaşırken, yerleşiklerin Türkiye'den çıkardıkları sermayenin büyüklüğü 10.5 milyar dolar oldu” dedi.



Yabancılar borç senedine rağbet ediyor

Doğrudan yatırımlarda da azalma yaşandığını ifade eden Aykut Erdoğdu, “2017 yılında 8.1 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 57'ye denk gelen 4.6 milyar doları üretken olmayan gayrimenkul alımına yöneldi. Türkiye'deki faizlerin yüksek olması yabancıların borç senetlerine olan talebini adeta patlattı. 2016'da 7 milyar dolar olan borç senedi değeri 2017'de 20.8 milyar dolara ulaştı. Hükümet bir yıl içinde net 10 milyar dolar borçlandı” dedi.

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