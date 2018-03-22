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Büyük başarı : Dolarda hedef 1.97'ydi 3.92 oldu

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 22 Mart 2018 18:43:36

AKP'nin 2013 yılındaki 5 yıllık hedeflemesinde, '2018'de 1.97 lira olacak' dediği ABD Doları, bugün itibariyle hedeflenin iki katını da aşarak 3.90 bandını da geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve açıklamasını beklendiği gibi yapmasının ardından, dolar küresel piyasalarda gerilemesine karşın 3.92 liranın üzerine çıkarken, euro yeniden 4.84 lirayı aştı.

Fed faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 - 1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.



Fed kararı öncesi 90.13 düzeyinde bulunan dolar endeksi, öngörülen faiz artışı frekansının da, dört yerine önceden açıklandığı gibi üç olacağının anlaşılmasın üzerine 89.57 düzeyine kadar geriledi.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.93 - 3.94 lira aralığında olan dolar yeni günün erken saatlerinde 3.90 - 3.91 lira aralığına çekildikten sonra yeniden yükseldi ve 3.9236 liraya kadar çıktı. Euro da, sabah indiği 4.82 - 4.83 lira aralığından 4.8473 liraya kadar yükseldi.


İş Yatırım'ın, "Fed açıklaması sonrası ilk tepkiler…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed’in 2018 yılı için güvercin sonraki yıllar için şahin açıklaması sonrasında piyasalar karışık bir seyir izliyor. Hisse senedi ve dolar gerilerken tahvil piyasasında kazançlar yaşanıyor. Bizi asıl rahatsız eden Fed’e ek olarak LİBOR ve LIBOR-OIS spredindeki sert artış."




3.90'ı geçen dolar için AKP'nin 2013'te yaptığı 5 yıllık hedefe göre ise 2018'de dolar kuru hedefi 1.97'ydi. Son dönemde yeniden tırmanışa geçen dolar, 1.97 hedefini ikiye katlayarak 3.90'ın üzerine çıktı.

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