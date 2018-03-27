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6 sıfırlı lira daha güçlüymüş!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2018 11:46:02

6 sıfırı atılmış liranın alım gücü yüzde 68 düşmüş.. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yaptığı açıklamada, 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasını hatırlatarak, "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü” şeklinde anlaşılamayan konuşması, Türk Lirası’nın alım gücünün yeniden sorgulanmasına yol açtı.

Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu tarafından yapılan çalışma, 2006 yılından bugüne Türk Lirası’nın alım gücünün yüzde 68 oranında değer kaybettiğini gözler önüne serdi.

Kadıoğlu tarafından hazırlanan tabloya göre yurttaşlar 2006 yılında eski parayla 1 milyon liraya 78 gram et alabilirken, günümüzde ise 1 liraya sadece 25 gram et alabiliyor.

Yine tabloda yer alan bilgiye göre 2006 yılında 1 milyon liraya 10 tane yumurta alınırken, günümüzde ise sadece 2 tane yumurta alınabiliyor.


Kadıoğlu’nun hazırladığı tabloda seçili ürünler ve alım gücünde yaşanan düşüşler şöyle:







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