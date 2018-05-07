Kategori: Söyleşi | 0 Yorum | 07 Mayıs 2018 03:11:01





BBC Türkçe yayınlarının sorularını yanıtlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kürt sorununu samimiyetle, cesaretle, yalansız şekilde ve parlamentoda çözeceğiz" dedi. CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce BBC Türkçe'nin canlı yayınına katıldı. İnce'nin programda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyleCumhurbaşkanı olduktan sonra ilk olarak yargıyı değiştireceğim. Yargı bağımsızlığını sağlamamız lazım. Beni gördüklerinde ayağa kalkmayacak bir yargıya ihtiyacağımız var. Yargı beni de, Sayın Erdoğan'ı da yargılayabilmelidir. Yargıçların ideolojik kimliklerinin bilinir olması ayıptır. Cumhurbaşkanı 'tezek' dememeli, küfür etmemeli. Cumhurbaşkanı toplumun tümüne güven verilmeli. Cumhurbaşkanı tıpkı bayrak gibi tektir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım. Seçilene kadar başka bir şey, seçildikten sonra başka bir şey. Bu saklanacak bir şey değil. CHP'nin vaatleri bağlar.Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarını açıklayacağım.Dışarıdan bakıldığında yabancı yatırımcılar Türkiye'ye güven duymuyor. Çünkü bakıyorlar Türkiye'de bir diktatör var. Ordu onun elinde, yargı onun elinde, herkesi susturmuş...Türkiye'de hastane yapıyorlar, hasta garantili, yol yapıyorlar araç geçiş garantili... Cumhurbaşkanı orkestra yönetmeli."AHLAKSIZ BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR"Cumhurbaşkanı sözünün eri olmalı, sözünün ardında olmalı. Türkiye'de ahlaksız bir siyaset anlayışı var. Türkiye'deki siyasetçiler Diyarbakır'a gidip farklı konuşuyor, Edirne'ye gidip başka bir şey söylüyor. Ben her yerde aynı konuşurum. Edirne'de de Kürt sorununu anlatırım. Kürt sorunu ekonomik bir sorundur, kültürel bir sorundur. Bütün bunlar tamam ama Kürt sorunu ahlaki bir sorundur da. Kandırdılar hep insanları. Farklı farklı konuştular. Bunu yapmayacağım ben.Veteriner'den TÜBİTAK başkanı olmaz dedim. Danışman arkadaşlarım "veterinerler kızıyor" diye uyardı. Veterinerden Cumhurbaşkanı olur. Ben fizik öğretmeniyim. Fizik öğretmeninden de TÜBİTAK başkanı olmaz. Düşündüğümü söylemeye devam edeceğim. Doğruyu söylemek lazım. Bazıları kızacak. Kızarsa kızsın. Ben kendimi 80 milyona karşı sorumlu hissediyorum. Hatalı olabilirim ama asla yalan söylemeyeceğim."KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"İnce, Yalova'da dünkü konuşmasında Erdoğan'a yönelik, "Gel karşıma erkekçe dövüşelim" sözlerine açıklık getirdi. İnce "Dil sürçmesiydi. Onu 'yiğitçe dövüşelim, mertçe dövüşelim' diyecektim ama olayın stresiyle öyle çıktı ağzımdan. Kadınlar kızmakta haklıdırlar." dedi."KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir. Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz. Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok."MUHAFAZAKAR BİR AİLENİN DEVRİMCİ ÇOCUĞUYUM"Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Ben muhafazakar insanlarımızı anlayabilirim."BÜTÇE YAPMA YETKİSİNİ KULLANMAYACAĞIM"Parlamenter sisteme geri dönmemiz lazım. 80 milyonun bütçesi 1 kişinin elinde. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde 80 milyonun bütçe yapmak hakkını kullanmayacağım. Ben seçildiğimde TRT'yi hizaya getirerek, çeşitliliği sağlayacağım. İktidarın borazanı olmayacak."EĞİTİM LAİK VE BİLİMSEL OLACAK"Eğitimi çok önemseyeceğiz. Eğitimi laik ve bilimsel niteliğine yeniden kavuşturacağız. Çocuklarımıza yurt yapacağız, onların burslarını artıracağım. Yarıgıyı güvenilir hale getirirsek piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermiş olacağız. Ekonomi canlanınca çocuklarımız iş bulacak.Bizim iktidarımızda medyada huzura kavuşacak. Türkiye'de ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını açıklıyor, ana akım medya haber yapamıyor. Acıyorum onlara. TRT'ye ise kızıyorum. TRT bizden vergi alıyor.