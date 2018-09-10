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Bıçak kemiğe dayanmış!

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 10 Eylül 2018 11:02:22

Merkez Bankası'nda 'döviz' alarmı: Bıçak kemiğe dayanmış! Merkez Bankası'nın döviz rezervinin ciddi şekilde eridiği iddia edildi. Söz konusu iddianın sahibi Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, rezervdeki kaybın oranının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Merkez Bankası sekiz ayda net döviz rezervinin tam yüzde 34’ünü kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Dünya yazarı  Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin ciddi şekilde eridiğini açıkladı.

Bugünkü yazısında, "Merkez Bankası net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yılın sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluştuğu 31 Ağustos’ta 18.2 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullanan Aktaş, "Türkiye için 9.4 milyar dolarlık kaybın çok da önemli olmadığını söylemek tabii ki mümkün değil. Dikkat edelim; rezerv örneğin 109 milyardan 100 milyara inmiyor. 27.6 milyardan 18.2 milyara düşüş söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.



Aktaş'ın yazısı şu şekilde:

Merkez Bankası net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yılın sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluştuğu 31 Ağustos’ta 18.2 milyar dolara geriledi.

Analitik bilanço ve haftalık vaziyette yer alan verilerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalar, Merkez Bankası’nın net döviz rezervindeki kaybın sekiz ayda 9.4 milyar doları bulduğunu gösteriyor.

Türkiye için 9.4 milyar dolarlık kaybın çok da önemli olmadığını söylemek tabii ki mümkün değil. Dikkat edelim; rezerv örneğin 109 milyardan 100 milyara inmiyor. 27.6 milyardan 18.2 milyara düşüş söz konusu.

Yani rezervdeki kaybın oranı çok yüksek. Merkez Bankası sekiz ayda net döviz rezervinin tam yüzde 34’ünü kaybetmiş durumda.

Kabul etmek zorundayız, bu çok yüksek bir oran. Türkiye, örneğin önümüzdeki sekiz ayda mevcut rezervinin üçte birini daha kaybedemez. Artık sınıra gelmiş sayılırız.

İşte bu yüzdendir ya tartışılacak ve eleştirilecek birçok yönü olmasına rağmen Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında on yıl önceye dönülmesi göze alınarak ihracatçı dövizini yurda getirmek zorunda bırakılıyor.

Anlaşılan bıçak kemiğe bayağı bayağı dayanmış. Çünkü durum gerçekten vahim! Baksanıza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yalnızca ve yalnızca 18 milyar 151 milyon dolar.

Bu tutarın “net döviz rezervi” olduğunu, dış varlıklardan döviz yükümlülüklerinin düşülmesiyle bulunduğunu belirtelim.

Kaybın üçte biri Ağustos'ta

Net döviz rezervinde sekiz ayda ortaya çıkan 9.4 milyar dolarlık kaybın üçte biri ağustos ayında yaşandı.

Net rezerv, ağustos ayında 3.1 milyar dolar azaldı. Bu azalmanın yarıdan fazlası da 24- 31 Ağustos haftasında oluştu. Merkez Bankası’nın net döviz rezervi, ağustos ayının son haftasında 1.8 milyar dolar geriledi. Rezerv, 10-17 Ağustos haftasında da 1.1 milyar dolarlık düşüş gösterdi.

Merkez Bankası’nın net döviz rezervinde mart ayında 2.5, ocak ayında da 1.7 milyar dolarlık gerileme oldu.

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