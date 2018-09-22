A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Ata sporu

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 22 Eylül 2018 08:11:03

Bazı spor dallarını ata sporumuz olarak görürüz. Bunlardan en başta geleni güreştir. Elbette biz güreş deyince, minderde kural ve kaidelerle tırpanlanmış bir spor dalını anlarız. Aslında güreş tarihe dayalı bir spor dalıdır. Hatta Tevrat’ta Yakup’un Tanrı Yehova ile güreş tuttuğu yazılır. Ancak bu doğru mudur, bunu bilmemekteyim. Bütün Türk boylarında güreş tutmanın, bir idman usulü olduğu söylenir.

Orta Asya’dan başlayarak Osmanlı dönemlerinde güreş sporuna gerekli ilginin verildiğini, hatta gösteriler için Hasan Pehlivan bölüğünün kurulduğu kayıtlıdır.

Sultan IV. Murat ve Abdülaziz dönemlerinde bütün güreş müsabakaları padişahın huzurunda yapılmıştır. Bu dönemlerde cihan pehlivanları yetişmiş. Koca Yusuf, Adalı Halil, Nurullah Filiz, Kurtdereli Mehmet ve Kara Ahmet ile Kel Aliço, Hergeleci İbrahim,Tophaneli Yusuf ve Çolak Molla Mumin  dönemlerinde Türk pehlivanları olarak bütün dünyada anılmaktaydı.

Ancak bu günlerde  güreş müsabakalarını seyrederken üzülüyorum. Birbirini itip kakan iki adamın itişmelerini seyretmek bile insana azap  vermektedir. Çocukluğumda 1950li senelerde Ankara Büyük Sinema’da iki ülke güreşçilerinin yaptığı  müsabakaları seyretmiştim. Neden büyük sinemada bu karşılaşmalar yapıldı onu hatırlamıyorum, ancak kapalı spor salonu olmadığından olsa gerek diye düşünmekteyim.

O tarihlerde  4er dakikalık, 3 devre güreş tutulurdu. Kondüsyonu iyi olan güreşci oyundan galip çıkardı. O tarihte çok güçlü olan Türk güreş sporu, uluslararası kaidelerin konulmasında söz sahibi idi. Fakat her konuda olduğu gibi bu spor dalında ülke olarak zayıflayınca,  kuralları başkaları dikte etmeye başladı. Bir başka etkense değişik spor dallarının güreşten daha fazla taraftar toplaması olabilir.

Bir başka Ata sporu ise Cirit ile oynanan oyunlardır. Cirit sporunun Orta Asya ve Anadolu’da oynan şekli ile Olimpiyatlar’da oynan şeklinin değişik olduğunu biliriz. Orta Asya ve Anadolu’da at üzerinde oynanan ve rakiplerini ciritle vurmaya yönelik bu Ata sporumuzun daha çok biniciliği öne alan bir spor olduğu malumdur. Olimpiyatlarda oynanan  Cirit ise belirlenen bir açıda bir daireden fırlatılan ciriti en uzağa kimin göndereceğinin müsabakasıdır. Ciritin mümkün olduğu kadar işaretlenen sahanın içinde kalması ve en uzağa atılması gerekir.

Geçen haftalarda adli yıl açıldı. Devletin en üst kademeleri  bu açılışta hazırdı. Atatürk’ün ‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’ sözleri, bir ülkenin varoluşunun dayandığı ana kaide olan ADALET’i anlatır. Bu gerçeğin olmadığı yerde hür yaşamın olması mümkün değildir. Açılış konuşmalarının içinde Yargıtay başkanı Sayın Cirit konuşmasında şu cümleyi kurdu:  Kararı verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Sayın Cirit’in bu sözlerini bir temenni olarak mı algılamamız gerekir, yoksa olmasını istediği bir düzen olarak mı anlamamız gerekir diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Gezi Kuşağı' Türkiye'yi terk ediyor
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında akşam pazarı...
Ders kitabına göre Gezi 'dış mihrakların işi'
#BeniBulAnne
Türkiye’de TV dizileri: Sansür ve otosansür
Üçlü zirvede onaylanan 12 maddelik Tahran bildirisi
Suriye’de ölen isyancıların ailesine Türkiye’de ev sözü
ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?
Türkiye'de son seçim anketi açıklandı.
Gel de bu başkanın sözüne inan!

Bıçak kemiğe dayanmış!
Fitch'ten uyarı üstüne uyarı!!!
TL, değer kaybında Arjantin’le yarışıyor
Hayali düşmanla savaşan Türk ekonomisi
Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı dış basında…
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik

Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Dünya’nın 6.kitlesel yokoluş olayının eşiğinde
Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

Yedi Neşeli Ahtapot
Bir şehri 2000 yıl sonra ortaya çıkardı
'Son Troyalı'nın iskeleti bulundu
Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
Annesi Neanderthal, babası Denisovan bir melez
Avustralya’da Z kuşağının dünya görüşü…
Türkiye’den göç %42 arttı.
Viyana yedi yılın birincisi Melbourne kentini geride bıraktı.
15 yılda 20.447 işçi “iş kazalarında” can verdi
Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sıraya geriledi

Aziz Sancar: Ülkeye küsüm
Gemi adamı cüzdanlı bir kadın!!!
Firavunlar ölür firavunluk kalır
2018’de Mayıs 68
Kürt sorununu cesaretle biz çözeriz!
Ata sporu
Bu kurban
Kervan
Silistre
Hür İrade

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 