Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 19 Ekim 2018 17:02:28

Evvelden dolmuş olarak çalışan minibüslerde şoförler 9.15 olarak tabir edilen bir şekilde koltuklarına oturur, hem yola bakar hem de binen yolculardan ücret tahsil ederlerdi. O koltuğa oturan araç sürücüleri uzay aracı kullandıklarına inanır, önüne bakmadan araç kullanır, çeşitli acaip davranışlarda bulunur, halk bundan şikayet eder, ancak bu şikayetini nereye iletmesi gerektiğini bilemezdi.Yakın tarihlerde ise bu araçları kullananlar bir ellerinde telefon kimi zaman ileti yazmaya çalışır, kimi zaman telefon bir omuzuna dayalı kafası o omzuna eğilerek hem telefona hakim olmaya hem de konuşmaya çalışır oldu. Aracı sürüşünü yolcular endişe ile izlerken kime şikayet edeyim, bilemem demekteler.Sadece dolmuş sürücüleri mi bu durumda? Hayır, sade vatandaşın da bir eli direksiyonda diğer eli telefonu tutarak konuşurken, dikkat genelde telefonda konuşulan konuda olmakta ve araç tatlı su sazanı gibi salına salına yolda süzülüp gitmekte. Arkadan gelen araç, bu duruma isyan edip, önde giden aracı ikaz etmek için kornaya var gücü ile basmakta. Önde sazan gibi giden araç sürücüsü bu sese tepki verip, direksiyonu bırakıp arkadan gelen araca el kol hareketleri etmekte. Direksiyon hakimiyetinin olmadığı araçlarla kaza geliyorum der gibi olur. Bu şekilde oluşan kazaların sayısı kanımca çok kabarık. Hatta çok sevdiğim bir eczacı dostum Ankara Esenboğa yolunda bir lamba direğine çarparak hayatından olmuştu.Kimi zaman da hatayı ikaz eden araçlara, direksiyonda telefonla konuşan sürücü oturduğu yerdeki camı indirerek ‘’sana ne, telefonla istediğim gibi konuşurum’’ deme cüretini gösterir. Bu tür davranışların bir kaç nedeni vardır. Devlete olan güven ve saygı bir şekilde zayıflarsa yurdum insanı yasa ve kurallara ehemmiyet vermez, tarlada traktör kullanır gibi şehir içinde araç kullanır.Bu günlerde trafik suçlarının cezalarını ağırlaştıran kanun meclisten geçti. Bu kanunun etkisi nasıl olur bilmiyorum, ancak buna fazla rağbet olacağına inanmamaktayım. Aracın trafiğe çıkması için önce plakası olması gerekir, o yok. Bahçe harman makinasından bozma bir araç, hem de arka kasası var. Trafikte plakasız yol almakta. Bunun nesine ceza keseceksiniz? Şehir içinde trafikte bir motorlu bisiklete bağlı yanında tekerlekli bir sepet, çöp toplama hurcuna benzer bir araç, plakasız yol almakta. Trafik buna nasıl müsaade eder ve nasıl ceza kesilir: Bunlardan yüzlercesi büyük şehirlerde dolaşmakta.Kim müsaade eder, nasıl bir önlemle bu araçlar trafikten men edilir? Bunları çözmeden siz telefonla konuşanların cezasını katlasanız ne olur, katlamasanız ne olur, eğri oturup doğru konuşalım diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.