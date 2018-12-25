Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 25 Aralık 2018 09:27:42

Hatırlayın çok güzel bir film vardı 1993 senesinde yapılan. Ahlaksız Teklif. Filmin esas adı Indecent Proposal’dır . Baş kadın oyuncu Diana rolünde Demi Moore ve eşi David rolünde ise Woody Harrelson oynamıştı. Film Las Vegas’da başlar, yeni evlenen Woody Harrelson ile Demi Moore balayı için geldikleri bu kumar şehrinde birbirine delice aşık bir çifti canlandırırlar. Yaşlı milyarder John Gage rolündeki Robert Redford, bu genç mutlu çiftle kumarhanede tanışır.Diane nin güzelliğine kapılan John Gage, genç kadınla bir gece geçirmek için bir milyon dolar teklif eder.Bu teklife önce hayır derler. Daha sonra aralarında konuşarlar. Paranın gücüne kapılınca fikirleri çelişir. O para ile ne yapabileceklerini aralarında tartışırlar. David konuya yaklaşmak istemez, ne de olsa yeni evlidir ve eşini bir geceliğine bir başkasına vermek ağır gelir. Diana ise bu para çok büyük bir meblağ olduğundan, bir geceye değer, demeye getirir. Kocasını ikna eder.Hani mezhepleri geniş olan insanların düşünebileceği bir durumdur belki ama böyle bir paraya neden olmasın demek sizce de kabullenilecek bir durum mudur? Bizim toplumumuzu da zorlayacak bir konu olsa gerek. Bir televizyon kanalında her gün yayınlanan, çarpık ilişkilerin yaşandığı bazı ailelerin böyle bir durumu kabul edebilecek konumda olduklarını görmekteyim.Diana, John Gage‘e kabul ettiğini bildirir. Otelin pistine inen helikoptere binmeden önce yaşlı adam bir milyon dolarlık çeki kadının kocasına takdim eder. Helikopter otelden havalanırken heliporta koşarak gelen David, vazgeçtiğini söylemek ister, ancak geç kalır. Denizde bekleyen yatta geceyi geçirmek üzere hareket ederler. Bütün irtibatların kesilmesi için telefonları geride bırakırlar. Hüzünlü genç koca eşini eli ile ateşe attığını fakat köprünün son çıkışının çoktan kaçırılmış olduğunu anlar.Genç kocanın ne yaşadığından ziyade genç kadının yaşlı milyarder ile neler yaşadığı filmin ana konusu olur. Bir gecede evli bir kadın, yaşlı bir adama aşık olup aklı değişebilir mi? Yanıtın kişiden kişiye değişecebileceğini düşünmekteyim. Milyarder bir insan size aşık oluyor, eşinizi bırakıp büyük bir para ile yeni bir hayata merhaba der misiniz? Neden olmasın, dünyaya bir defa geliyoruz, refah içinde yaşamak bizim de hakkımız diyebilir misiniz?Aksi de söylenebilir, manevi değerlerim olmazsa olmazımdır, bu nedenle milyon doları geri çevirebilirim, diyebilir misiniz?Filmin sonucunu söylememe gerek yok. Teklif ahlaksızdır, kabul etmekle, davet çıkarılan bu ahlaksızlığa ortak olmak aynı düzeydedir.Her konuda olduğu gibi siyasette de ahlaksız teklifler olması bence normal görülmeye başladı. Kişinin doğrudan ahlaksız olduğunu toplum önünde haykırarak bağırdıktan sonra, onunla kol kola yürümek, bu ahlaksızlığa ortak olmayı anlatmaz mı? Dün dündür bugün bugündür, diyerek geçmişe bir sünger çekebilir misiniz? Hani akraba, kardeş gibi bir iakrabalık lişkiniz varsa, kulak arkası etmek zorunda kalabilirsiniz ancak, hedefleri, manevi değerleri, ilkeleri tam tamamına zıt iki siyasi kurumun birbirlerini ağır itham edip daha sonra aynı ayakkabıcıdan kutuları alıp kol kola yürümeleri, mezheplerinin geniş olduğuna işaret midir diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.