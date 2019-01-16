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Biri tasarruf mu dedi? Bir yılda 3.5 milyar.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 16 Ocak 2019 06:33:12

Cumhurbaşkanlığı 2018 yılında 1 milyar 943 milyon harcarken, örtülü ödenek harcaması da 1 milyar 722 milyon lira ile bu rakama yaklaştı. Erdoğan’ın seçildiği 2014 yılından bu yana sadece Cumhurbaşkanlığı harcamaları %550 arttı. Yeni kurulları, danışmanları, personel kadrosu ile dev bir yapıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları da bu büyüklüğe uygun bir rakama fırladı. Bütçeden yaptığı açık harcamalar ile “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen gizli hizmet giderlerinin 2018 yılıda 3.5 milyarı geçti.



Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2018 yılı harcama rakamlarına göre Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında 845 milyon 365 bin lira olan başlangıç ödeneğinin iki katına yakın bir harcama yaptı. Yılı 1 milyar 719 milyon 66 bin liralık dev harcama ile tamamlayan Cumhurbaşkanlığı, seçimlerin yapıldığı Haziran ayına kadar ayda en fazla 55 milyon lira harcadı. Haziran ayında 118, Temmuz’da 159, Eylül’de 84, Ekim’de 411, Kasım’da 250 milyon lira harcanırken Aralık ayı harcaması 269 milyon lira oldu.

Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm Cumhurbaşkanları arasında harcama rekorları kıran Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk seçildiği yıldan bu yana yapılan harcamalar yaklaşık yüzde 550 oranında arttı. 2014 yılında 266 milyon, 2015’te 543 milyon, 2016’da 1 milyar 345 milyon, 2017’de 663 milyon lira harcanırken 2018 yılında MİT’in de aralarında bulunduğu bağlı kurumların harcamaları dışında sadece Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması 1 milyar 719 milyon liraya fırladı.

Yeni dönemle birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanlığı’nın üç aylık harcaması 127 milyon lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 5 aylık harcaması 45 milyon lira olurken, TBMM bünyesinden ayrılarak Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da 2 ayda 22 milyon lira harcadı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2018 yılı harcama toplamı da 2 milyar 902 milyon lira oldu. Bütçe başlangıç ödeneği 2 milyar 335 milyon lira olan MİT 600 milyon liraya yakın ödenek üstü harcama yaptı.

Cumhurbaşkanlığının bütçe büyüklüğü artarken örtülü ödenek harcamaları da hız kesmedi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yasa değişikliği ile ortak olduğu örtülü ödenek, Başbakanlığı dönemindeki gibi hesabı verilmeden büyük harcamalar yapılan bir kalem olmayı sürdürdü. 2014’te 1 milyar 78 milyon lira harcanan örtülü ödenek, Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanı olarak Başbakan ile birlikte kullanmaya başladığı 2015’te 1 milyar 773 milyon liraya çıktı. 2016 yılı harcaması 1 milyar 616 milyon lira olurken harcama tutarı 2017’de 3 milyara fırladı.

2017 yılı, önceki yıllarda çok az kullanılan ya da hiç kullanılmayan sermaye giderleri kaleminden de gizli hizmet harcaması yapılan bir yıl oldu. Mal, gayrimenkul alımı ya da onarımının yapıldığı bu kalemden ilk kez 1 milyar lira harcama yapıldı, 2018’deise sermaye giderleri harcaması 1 milyardan 8 milyon liraya düştü. Böylelikle yıllık harcama tutarı 1 milyar 722 milyon lira oldu.

24 Haziran seçimleri ile birlikte lağvedilen Başbakanlık’ın 2018 harcama tutarı da Cumhurbaşkanlığı’nın harcamasına yakın gerçekleşti. Devir işlemleri tamamlanana kadar hukuki olmasa da varlığı süren Başbakanlık’ın yıllık harcaması 1 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti.

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