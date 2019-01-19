Türkiye’de 20 milyon icra dosyası...

Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 19 Ocak 2019 12:03:55

CHP’nin hazırladığı “asgari ücret” konulu politika notu, “hane halkı borç miktarı”nın AKP iktidarında 6,7 milyar TL’den 540 milyar TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.









2008 ‘den günümüze dek, hazine her yıl giderek artan hızda borçlandı. Hazine borcu artmakla kalmadı, özel sektrün döviz cinsinden borcu yüzde 62 artarak 305 milyar doları buldu. Kişi başına borcu ise 4 bin dolardan 5 bin 500 dolara yükseldi. Hazine giderleri arttı, kişi başına gelirin azaldı, yurttaşın vergi yükü arttı. Enflasyon ise ikiye katlandı.





2008: 78,3 milyar dolar

2018: 137 milyar dolar



2008: 188,4 milyar dolar

2018: 305,8 milyar dolar



2008: 280,8 milyar dolar

2018: 448,4 milyar dolar



2008: 4 bin dolar

2018: 5 bin 500 dolar



2008: yüzde 36,2

2018: yüzde 53,8



2008: 227 milyar TL

2018: 830,4 milyar TL



2008: 172,2 milyar TL

2018: 644 milyar TL



2008: 15,4 milyar TL

2018: 101,1 milyar TL



2008: 765 milyar dolar

2018: 714 milyar dolar



2008: 10 bin 692 dolar

2018: 8 bin 716 dolar



2008: yüzde 10,1

2018: yüzde 20,3



Türkiye ekonomisinin son 10 yılı kâbusa döndü. Borçla büyüyen ekonomide yolun sonuna gelindi. Son 10 yılda icra dosyaları %150 arttı, toplam borç ikiye katlandı, vergiler arttı, milli gelir dolar cinsinden azaldı, enflasyon ve işsizlik ise cabası… Türkiye’nin toplam geliri ekonomik krizle beraber küçülmeye başladı. Ancak dış borç oranı 2002 seviyesine kadar yükselen Türkiye’de borçlu olmayan kesim kalmadı.Öte yandan ekonomik krizle beraber icralık olan yurttaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. 2008’de 8 milyon olan icra dosyası sayısı, 2018’de yüzde 150 artarak 20 milyona yaklaştı. Konuyla ilgili Ankara İcra Mahkemeleri önünde basın açıklaması yapan CHP milletvekili Gürsel Tekin ekonomik sorunlar nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıkladı. Son 16 yılın icra dosyası verilerini açıklayan Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi. 20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğuna dikkat çekti.Son 10 yılda Türkiye nereden nereye geldi?Hazine’nin toplam dış borcuÖzel Sektörün dış borcuTürkiye’nin toplam dış borcuKişi başına borç tutarıDış borcun milli gelire oranıHükümet harcamalarıVergilerBorçlanma ihtiyacıGayrisafi yurtiçi hasılaKişi başına düşen gelirEnflasyonKaynak : birgun.net