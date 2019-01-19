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Türkiye’de 20 milyon icra dosyası...

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 19 Ocak 2019 12:03:55

Türkiye ekonomisinin son 10 yılı kâbusa döndü. Borçla büyüyen ekonomide yolun sonuna gelindi. Son 10 yılda icra dosyaları %150 arttı, toplam borç ikiye katlandı, vergiler arttı, milli gelir dolar cinsinden azaldı, enflasyon ve işsizlik ise cabası… Türkiye’nin toplam geliri ekonomik krizle beraber küçülmeye başladı. Ancak dış borç oranı 2002 seviyesine kadar yükselen Türkiye’de borçlu olmayan kesim kalmadı.

CHP’nin hazırladığı “asgari ücret” konulu politika notu, “hane halkı borç miktarı”nın AKP iktidarında 6,7 milyar TL’den 540 milyar TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.



Öte yandan ekonomik krizle beraber icralık olan yurttaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. 2008’de 8 milyon olan icra dosyası sayısı, 2018’de yüzde 150 artarak 20 milyona yaklaştı. Konuyla ilgili Ankara İcra Mahkemeleri önünde basın açıklaması yapan CHP milletvekili Gürsel Tekin ekonomik sorunlar nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıkladı. Son 16 yılın icra dosyası verilerini açıklayan Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi. 20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğuna dikkat çekti.

Son 10 yılda Türkiye nereden nereye geldi?

2008 ‘den günümüze dek, hazine her yıl giderek artan hızda borçlandı. Hazine borcu artmakla kalmadı, özel sektrün döviz cinsinden borcu yüzde 62 artarak 305 milyar doları buldu. Kişi başına borcu ise 4 bin dolardan 5 bin 500 dolara yükseldi. Hazine giderleri arttı, kişi başına gelirin azaldı, yurttaşın vergi yükü arttı. Enflasyon ise ikiye katlandı.

Hazine’nin toplam dış borcu
2008: 78,3 milyar dolar
2018: 137 milyar dolar
Özel Sektörün dış borcu
2008: 188,4 milyar dolar
2018: 305,8 milyar dolar
Türkiye’nin toplam dış borcu
2008: 280,8 milyar dolar
2018: 448,4 milyar dolar
Kişi başına borç tutarı
2008: 4 bin dolar
2018: 5 bin 500 dolar
Dış borcun milli gelire oranı
2008: yüzde 36,2
2018: yüzde 53,8
Hükümet harcamaları
2008: 227 milyar TL
2018: 830,4 milyar TL
Vergiler
2008: 172,2 milyar TL
2018: 644 milyar TL
Borçlanma ihtiyacı
2008: 15,4 milyar TL
2018: 101,1 milyar TL
Gayrisafi yurtiçi hasıla
2008: 765 milyar dolar
2018: 714 milyar dolar
Kişi başına düşen gelir
2008: 10 bin 692 dolar
2018: 8 bin 716 dolar
Enflasyon
2008: yüzde 10,1
2018: yüzde 20,3

Kaynak :  birgun.net

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