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Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 30 Ocak 2019 06:28:38

2018’de kepenk indiren esnaf sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10’luk yükselişle 106 bin 167’ye çıktı. Küçük işletmelerin batık kredi oranı geçen yılın 11 ayında yüzde 60 yükseldi. Esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı borç miktarı da bir yılda yüzde 44 artış gösterdi. 2018 kepenk indiren esnaf sayısı bakımından son 4 yılın en kötü senesi olarak kayıtlara geçti.

Şehriban Kıraç'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, artan maliyetler, borçları döndürememe, kurun yükselmesi gibi nedenler esnafta seri iflaslara neden oldu. Esnafın borç yükü son bir yılda yarı yarıya artarken, 2018’de kepenk indiren esnaf sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10’luk yükselişle 106 bin 167’ye fırladı. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçerek 516 bin 137’yi buldu. 2018 kepenk indiren esnaf sayısı bakımından son 4 yılın en kötü senesi olarak kayıtlara geçti.



40 MİLYAR TL BATIK  

Türkiye Esnaf ve Sanat-kârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Yeni tescil yaptıran esnaf sayısı ise 2017’ye göre sadece 69 adet artış gösterdi. 2018 sonu itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı ise 1 milyon 753 bin 213 oldu. Geçen yıl en fazla tescili yapılan meslek grubu ise büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret, lokantacılık, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği ile servis aracı işletmeciliği alanları oldu. İlin nüfusuna oranladığımızda en fazla esnaf yüzde 4 ile Burdur ve Muğla’da bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2017 sonunda 25.2 milyar TL civarında olan takipteki KOBİ kredilerinin miktarı 2018’in 11 aylık döneminde yüzde 60 artışla 40.1 miyar TL düzeyine çıktı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2018’de bir önceki yıla göre 159 bin 604 kişi azalsa da, çarkları döndürmek için daha fazla krediye sarıldılar.

KOBİ’lerin kullandığı kredi miktarı 2018’in 11 ayında 2017’nin sonuna göre yüzde 21 artışla 621.7 milyar liraya fırladı. Kredi kullanan KOBİ sayısı da yükseldi. 2017 yılı sonunda 3 milyon 318 bin 266 KOBi kredi kullanırken 2018 Kasım ayı verilerine göre kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4 milyon 48 bin 786’ya çıktı. Bunların 3 milyon 334 bin 664’ü ise mikro işletme niteliğindeki müşterilerden oluştu.

2018 başında KOBİ’ler toplam 512 milyar 670 bin TL kredi kullanırken takipteki kredi miktarı 25 milyar 550 milyon TL civarındaydı. O dönem kredi kullanan KOBİ sayısı ise 4 milyon 223 bin 163’tü. Aradan geçen 11 ayda kredi kullanan KOBİ sayısı düşerken hem kullanılan kredi hem de batık oranı yükseldi.

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