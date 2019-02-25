A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

ENSAR

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 25 Şubat 2019 08:58:49

Bu dünyada yaşayan milyarlarca insan çeşitli ülkelerde doğmuş, büyümüş, yaşamlarını doğdukları yerde sürdürmüşler. Kimileri ise bir yerde doğmuş, ancak yaşamları içinde başka ülkelere göç etmişdir. Hatta aynı ülkede doğduğu şehirde kalmayıp, başka şehire göç edenler de bulunmakta. Kimileri doğdukları yerdeki okullar yetersiz kaldığından, başka şehirlerde öğrenim görmeye giderler.

Tahsil dönemleri bitince, orada evlenip yerleşirler. Bu da bir nevi iç göç olarak nitelendirilebilir. Her göç neticesi bazı konular açıkta kalmakta.

Bilhassa üretim toplumu olmayı terk edip, tüketim toplumu haline gelindiğinde, toplumda bazı değerler kaybolmaya yüz tutar. Çocukluğumda hatırlarım, Coğrafya dersinde Ömer hoca ‘biz dünyada kendi kendine yeten 7 ülkenin içindeyiz’ diye söylerdi. Buna inanırdık.

Hatta iş hayatıma başladığım senelerde ihracaat için bakliyat ve sebze konularında bir müddet çalışmıştım. Gaziantep ilimizin mercimek ambarı olduğunu o tarihte öğrenmiştim. Dünya mercimek fiyatını günlük olarak buradan alır teklif verirdik. Sebze ihracaatı için de Adana ve Antalya`dan fiyat alırdık. Bir seferinde pırasa isteği olmuştu. Antalya`dan aldığımız kilolarca pırasayı karton kutularla Danimarka’ya sevk ettiğimizde çok keyif almıştık. Ancak paketlemeyi iyi bilmediğimizden, ıslanan kutulardan etrafa saçılan pırasaları Kopenhag havaalandan toplamaya mecbur kalmıştık. Son 30-40 senede çok merhale geçirdik.

Büyük kentlerimize peynir ve türevleri ta Kars`dan gelirdi. Küçük ve büyükbaş hayvanlar bile bu yöreden büyük şehirlere gelirdi. Bir çok konuda olduğu gibi ülkemde değişikliklerin olumlu yönde gelişmesini beklerken, son 15  sene içinde bu konunun da olumsuz yönde ilerlemesini korkarak izlemekteyiz.

Ülkede özelleştirme adı altında bir çok değeri, özel sektör adı altında, yabancıların eline teslim ettik. İşsizler ordusu bu el değiştirmede şişmeye başladı. Burada bahsettiğimiz  kayıtlı işsizlik. Bir de kayıt dışı işsizlik var ki onu ne siz sorun ne ben anlatayım. Şeker fabrikaları gibi her varlığımızı satarak ülkeyi varlıksız hale getirdik. Kala kala bir askeri tank ve palet fabrikamız vardı. Vardı diyorum çünkü onu da bir şekilde elden çıkardık. Belki bir Jumbo Jet hediyesi karşılığı olabilir. Halk bu konuda isyan etmekte ancak yerel yönetim seçimleri telaşı ortaya dökülünce konu soğumaya başladı.

Ne kadar acaip bir durum, yerel yönetim seçimleri telaşının en önde gelen aktörü ülkenin Cumhurbaşkanı. Nasıl bir anlayış, nasıl bir mantık, meydan meydan gezen bir Cumhurbaşkanı kendi gösterdiği adaylara oy istemekte. Bir Cumhurbaşkanlığı makamı bu kadar düşer mi?  Propaganda sürecinde desteklediği belediye başkan adaylarının masrafları garip halka ödetilmekte. Bu nasıl bir mantık anlamakta güçlük çekmekteyim. Elinde sınırsız, sogusuz ve denetimsiz örtülü ödenek kaynağı bulunmakta, harca ha harca... Halkı bir paket çay, bir paket kahve için sıraya sokup, bu rezilliği onlara çektirmekte.  İdare sebze, meyva, soğan ve patatese halkı muhtaç kılıp, bir kilo için sıraya sokmakta. Fakat halk buna müstehak.

Sonradan idarenin dönüp halka, bu duruma muhalefetin neden olduğunu söyleyip onları suçlamaları, ne kadar ilginçtir ?  

Millet, yoksulluk ve yoksunluk içinde kıvranırken, Cumhurbaşkanı’nın mahdumu, kurduğu Ensar vakfı adına Amerika’da bir mülk edinme üzerinde çalışmakta. Chicago şehrinin karşı yakasında Long Beach’e yakın bir konumda geniş bir arazi temin edilmiş. Belki çıkışı olmayan yoldan kurtuluşu Michigan’ da, bir başka kaçağa komşu mu olur ne, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 2 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






4 milyon 187 bin kişi kim?
Araç plakalarında emoji kullanma dönemi başlıyor
Avustralya’ya bir Ödül Daha!
Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti
Victoria Edebiyat Ödülününü Manus Adası’ndan bir mülteci kazandı!
Yolsuzluk, baskı, hak ihlalleri: Türkiye- AB üyelik müzakereleri askıya alınsın raporu
Beşşar el Esad "Erdoğan ABD’nin Uşağıdır".
ABD'nin kalbinde sosyalistlerin zaferi
Trump’in yapay zeka atağı
Avustralya’da hükümet seçimlerden galip çıkarsa 1.25 milyon iş sözü verdi

Erdoğan'ın Harcamaları 25 Kat Arttı!
Kripto para kartı çıktı.
Bile bile lades : Üçüncü havalimanı battı
Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak
Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Kız kıza muhabbet, haftada en az iki kez!
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?

Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
İnsan organizmasında bilinmeyen bir kan damarı tipi bulundu
Kemikte bir yol var
Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride
Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık
Yeni döneme ABD, Rusya ve Çin'in silahlanma yarışı mı damga vuracak?
Dünyanın en güçlü dili İngilizce
Türkiye'nin "Bağımlılık Risk Profili Haritası" açıklandı

Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
'Sarı yelekliler herkesi şaşırttı ama sol örgütleri daha çok şaşırttı'
“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
ENSAR
ALGI...
Eko...
Teminat
2019 RAKAMLAR

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 