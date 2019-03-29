Kategori: Yaşam | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 29 Mart 2019 12:58:15









Bilemiyorum ama aklını kullanmayan, yolu bilimden geçmeyenlere dünyanın sonuna kadar yolunuz var diyorum.















Yassı Dünya Uluslarası Konferansı’nın internet sayfasından duyurulduğuna göre, Dünya’nın bir küre olmadığını kanıtlamak için bir yolculuğa çıkacaklarmış. “Dünyanın sonuna” gidiyorlarmış. Bu, yuvarlak değil de tabak gibi düz bir dünyaya inanan, çağımızın yassı kafalıları, dünyanın sınırını belirlediğine inandıkları buzdan duvarı bulmak için, önümüzdeki yıl gemiyle Antartika'ya gidecekler.Bu gezinin ayrıntıları henüz saklanıyor fakat sızan haberlere göre kendileri gibi dünyanın düz olduğuna inanan bir kaptan ve tayfa arıyorlarmış.Bulamamışlar henüz. Malum, dünyada ulaşımda kullanılan tüm düzenekler yuvarlak bir dünya için kuruldu ve işliyor.Yassı kafalılar, sözünü ettikleri "buz duvarının" birkaç yüz metre kalınlığında olduğunu, üzerinde 50 metre yüksekliğindeki kulelerin bulunduğunu ve tüm gezegeni çevrelediğini söylüyorlar.Şöyle diyorlar, “Bir küre alıp, onu tepeden ezerek yassılaştırırsanız, Antartika Dünya'nın her yerine yayılır.“Yassı kafalılar, hiçbir şeyin dünyanın kıyısından düşeceğini düşünmüyorlar çünkü dünyanın üzerini bir kubbe kaplıyormuş. Güneş, ay, yıldızlar hepsi bu kubbenin içindeymiş. Kubbe çok yüksekmiş, o kadar yüksek ki! Herşeyi hem içinde barındırıyor hem de kıyısından düşmüyormuşsun.Yok yok masal değil. Bu insanlar gerçekten var! Hani Türkiye’de masal dinlemeye alışkınızdır da, bu insanlardan özellikle Amerika’da daha çok var. Büyük ülke ne de olsa.Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Kuzey yarıküreden Güney yarıküreye geçtiklerinde, dileriz hava kapalı olur da ayı, yıldızları göremezler. Çünkü ne yazık ki, kuzey yarıkürede gördüklerinin tersine bir ay görecekler. Kuzey kutup yıldızı görünmez olacak. Kuzey küre takım yıldızları da ters dönmüş olacak. Bunu nasıl açıklayacaklar dersiniz?