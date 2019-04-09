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Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 09 Nisan 2019 04:40:25

Tahminlere göre Türkiye, bu yıl Dünya Sefalet Endeksi’nde 10’uncu ülke olmaya aday görünüyor. Geçen yıl 5’inci sırada bulunan ülkemiz enflasyon ve işsizlik böyle giderse kendisine 10’uncu sırada yer bulacak. Geçen yıl ağustos ayında başlayan kur krizinin ardından hızla bir ekonomik krizin pençesine sürüklenen Türkiye, böyle giderse bu yıl da “dünyanın en sefil” ülkeleri arasındaki yerini koruyacak gibi görünüyor.

Focus-Economics tahminlerine göre Türkiye, geçen yıl 5'inci sırada bulunduğu Dünya Sefalet Endeksi'nde bu yıl 10'uncu sırada yer alacak.



Geçen yıl ülkemiz bu endekste, yıllık yüzde 13.5'e ulaşan işsizlik ve yüzde 20.30'luk enflasyonla, 53.3 puan alarak Venezuela, Arjantin, İran ve Brezilya'nın ardından 5'inci sırada yer almıştı. Venezuela, 1746439.1 puanla “en sefil ülke” olmuş, onu 105.6 puanla Arjantin izlemişti. Bu yılki tahminlere göre, eğer enflasyon ve işsizlik oranındaki artış aynı hızla giderse Türkiye, 29.6 puanlık değerle 10'uncu sırada yer alacak. 2.5 milyondan fazla vatandaşının aç olduğu için başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığı Venezuela ise 6006566 puanla bu yıl da birinciliği kimseye bırakmayacak. Venezuela'da son olarak işsizlik oranı yüzde 33.350, enflasyon ise yüzde 2.295.282 düzeyinde bulunuyor.

ENDEKS YÜKSELİNCE SEFALET ARTIYOR

Türkiye'de ise enflasyon yapılan birçok indirim kampanyasına ve açılan tanzim satış noktalarına rağmen yükselmeye devam ediyor. Mart ayında yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 19.71 oranında artış göstermişti. İşsizlik oranı ise Aralık 2018 için 3.1 puan artışla yüzde 13.5 gibi rekor bir düzeye ulaşmıştı.

Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından 1970 yılında geliştirilen, Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı Robert Barro tarafından yeniden formüle edilen sefalet endeksi, Amerikalı iktisatçı, Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Steve Hanke tarafından ABD dışındaki ekonomilere de uygulanarak popülarite kazandı. Endeks, işsizlik oranıyla enflasyon oranının toplanmasından oluşuyor. İşsizliğin yükselmesi geliri olmayanların sayısının arttığını, enflasyonun yükselmesi yaşamın pahalandığını gösterdiği için endeksin yükselmesi sefaletin arttığını, dolayısıyla ekonomide bozulmasının ortaya çıktığını gösteriyor.



GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 43

Sefalet endeksini küresel düzeye taşıyan Amerikalı iktisatçı, Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Steve Hanke, “zımni enflasyon modeli” ismini verdiği çalışmasıyla ülkelerin yıllık enflasyon oranını dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi değerini de hesaba katarak tespit ediyor. Hanke, Türkiye'de son 2 yılda petrol ve demir cevheri fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarının dolar bazındaki artışından dolayı enflasyonun hesaplananın üzerinde olduğunu söylüyor. Hanke, bu çalışmaya dayanarak Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda şubat ayı enflasyonunun gerçekte yüzde 19.71 değil yüzde 43 olduğunu savunarak, “Erdoğan hükümetinden gelen hiçbir rakama güvenmeyin” demişti.

Kaynak : Sozcu.com.tr | Nuray Tarhan



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