A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Anavarza

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 31 Mayıs 2019 09:16:06

İnanıyorum ki yurdum insanının çoğu Yaşar Kemal’in muhteşem eseri diye adlandırdığım İnce Memed’i okumuştur. 1950li senelerde tanıştığım bu kitapta roman, köy hayatı içinde ağaların halkı sömürmesi ve sefil yaşam içinde köyde yaşayan insanların isyan etmesi üzerine kurgulanmıştı. Toroslardan Akdeniz’e doğru uzayan bir alanda bulunan Değirmenoluk köyünün köylüleri, köyün dışına çıkamazlar, hatta bu köye kimseyi de kabul etmezler. Zaten kimse de bu köye gelemez.


Köydeki bütün kuralları köyün ağası Abdi Ağa koyar ve uygular. Buna kimse itiraz bile edemez. Zayıf ve çelimsiz olan İnce Memed, köyün ağası ABDİ Ağa’nın tarlasında çalışır. Sabah akşam hem çalışır hem de Ağa’dan dayak yer.  

Sadece bununla kalmaz Abdi Ağa, İnce Memed’in annesini de döver. Bu zulüme dayanamaz ve köyden kaçıp Kesme köyüne gider. Kışı orada geçirir. Abdi Ağa bir şekilde Memed’in o köyde olduğunu öğrenir ve gelip onu alarak kendi köyüne geri götürür. Romanın içinde İnce Memed’in toprak ağasına karşı  verdiği mücadele, sevdiği kıza olan düşkünlüğü, annesine olan saygısı, yaşadığı Dikenlidüz ve çevresindeki haksızlıklara verdiği mücadelede, ölümü bile göze almasını hayranlıkla okumuştum.

İnce Memed, Yaşar Kemal gibi bir ustanın işlediği konusu, akıcı üslubu ile okumaya bir başladığınızda sonu gelmeden bırakılmayacak romanların başında gelir. Hem Anavarza hem de Dikenlidüz benim hayatımda  öyle derin iz bırakmıştır ki, yaşadığımız bu coğrafyada her yerde bir İnce Memedi bulmamız, bir Dikenlidüz aramamız  ve özellikle bir ABDİ AGA’ya rastlamamız mümkündür. Anadolu insanı sınırlarının sonuna kadar sabretmeyi deneyen bir ruha sahiptir. Mezalime dayanan bir yapısı vardır, ancak bu dayanıklılığı kimsenin denemeye kalkmaması gerekir.

Romanda olduğu gibi İnce Memed, elini kana bulamaktan çekinmez. Yapılan haksızlıklara oldum olası dayanamayan İnce Memed gibi ülkemde yaşayan binlerce İnce Memed vardır. Aslında İnce Memed’in bir sembol olduğunu düşünmekteyim. Haksızlıklara isyan eden bir karakteri sergiler. Hani ‘’kabahat öldürende mi yoksa ölende mi‘’ diye çoğu kez sorulur ya.

Dikenlidüz’de yaşananların Anadolu’nun her köşesinde yaşandığını ve hatta yaşanmakta olduğuna inanmaktayım. Konuyu günümüze getirmekte yarar olduğu aşikar. Delikanlı yaklaşımıyla uzun bir seçim kampanyası geçiren Karadenizli yiğit davranışlı İstanbul Büyükşehir Belediye Başakan adayı, yapılan seçimleri kazanarak mazbatasını aldı. Köyün kanunlarını koyan AĞA, bu seçimde desteklediği adayın kazanamadığını öğrenince, yapılan seçimde tam kanunsuzluk iddiası ile itiraz başvurusunun yapılmasını istedi. Aslında tam kanunsuzluk konusunda yasaya göre yapılması gereken, suçluların yakalnıp cezalandırılması.

Ancak bu durumda kontrolü kaybolacak İstanbul Belediye bütçesi, hem parti için, hem de buradan nemalanan bir çok kurum, kuruluşlar, dernek ve cemaatlerin kontrolünü kaybetmek demek. Bir zarftan çıkan 4 oydan 1 tanesinde usulsüzlük var adına seçimlerin sadece Belediye Başkan lığı için iptal edilip yinelenmesi oyuna delalet ederler. Burada köyün AĞA’sı ABDİ Ağa’nın köyün kanunlarını koymasına benzer bir  durumu benim gibi siz de görmektesiniz.

Dileğim odur ki romanın kahramanı İnce Memed’in haksızlıklara isyanının neticesi olan ABDİ AGA’nın  hazin sonu günümüzde yaşanabilecek olumsuzluklara örnek olmaz diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Ulusal Giz
Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor
Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı
Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
Başın Sağolsun Yeni Zelanda
Avrupa Birliği maskaralığı!!!
Avrupa'da yaşayan Müslümanlar kendilerini siyasetten dışlanmış hissediyor
An ve zamanda Avrupa Birliği
Üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlık
Papa Fransis inançsız mı?

Yabancı yatırımcının yeni endişesi: Erken seçim
Sri Lanka'da gerçekleştirilen Paskalya Bayramı saldırılarından korkunç ayrıntılar
Trump devrinde petrolün jeopolitiği
Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor
Soğan fiyatları sonun başlangıcı mı?
Pasaportun yolculuğu
“Dünyanın sonuna” gidiyorlar!!!
Narsisizm nedir ve görülme sıklığı neden artıyor?
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak

Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
Kendini unutup insanı bulmak
Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
Parayı giyinmek ya da sanatı yaşamak
Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları

Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak
Wing drone ile kargo servis izni aldı.
Facebook şifrelerinizi yine değiştirmenin zamanı geldi
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor

Kibir Hastalığı
Yeni diller ortaya çıkıyor
42000 yıllık at cesedi bulundu
Ayakta Uyumayın Sağlıklı Uyuyun
NASA’dan yapılan duyuru ana hatları ile şöyle.
Avustralya 15’nci Türkiye 66’ıncı sırada…
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride

Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Çocuklarını Kurban eden 10 Uygarlık
BEKA MEKA
Hangi inanç bu kanlı elleri temizler?
Umudum yok İnadım var!
Anavarza
SahteKârlık
Geçmişte bir gün
Bu pazar iyi dinlenin anneler, sonraki her gün yine yorulacaksınız
GUGUK

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 