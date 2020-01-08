A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

170.000 yıllık pişirilmiş bitki kalıntıları Afrika’da bulundu

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 08 Ocak 2020 05:12:56

Güney Afrika’daki mağarada 170.000 yıllık küllerde bulunan kömürleşmiş parçalar, şimdiye kadar bilinen en eski pişirilmiş kök sebzeleri çıktı. Bulgular, gerçek ‘paleo diyetin’ modern patateslere benzer şekilde karbonhidrat bakımından zengin birçok kavrulmuş sebzeyi içerdiğini gösteriyor. Araştırma lideri Lyn Wadley, “Bence insanlar karbonhidratlar ve proteinlerin bir kombinasyonundan oluşan çok dengeli bir diyet ile besleniyorlardı.” diyor.



Araştırma ekibi 2016 yılında Güney Afrika’daki Border mağarasında bir kül tabakasında düzinelerce kömür parçası buldu. Bu kül tabakası, erken insanların ateşlerinden geriye kalmıştı. Sonraki yıllarda yüzlerce modern bitkinin kömürleşmiş kalıntılarını bir mikroskop altında inceleyen ekip, nihayetinde kömür parçalarını Hipoksis cinsinden bir bitkinin rizomları (yeraltı gövdeleri) olarak tanımlayabildi.



Daha önce kök sebzelerin ve diğer bitkilerin tohumları, İsrail’de erken insanların yaşadığı 800.000 yıllık bir arkeolojik alanda bulunmuştu, ancak yeni bulgular bitkileri pişirmenin ilk açık kanıtı.

Wadley, “Hipoks bitkilerinin rizomları patates gibi karbonhidratlar açısından zengin olabilir, ancak bir yer elması gibi tadı vardı.” diyor. Bu bitkiler günümüzde hala yeniliyor, ancak aşırı sömürü nedeniyle nadir hale geldiler.



Rizom parçalarının bolluğu, kavrulmuş kök sebzelerin, erken insanların çok fazla et yediğine dair popüler düşüncenin aksine, diyetin ortak bir parçası olduğunu gösteriyor. Paleo diyetin, atalarımızın yediklerine dayanan çoğu versiyonu, insanların patateslerin yanı sıra tahıllardan da kaçınmasını tavsiye ediyor.

Wadley, “Korkarım paleo diyet gerçekten yanlış bir isimlendirme.” diyor.

Erken insanların ne yediğine dair fikirlerimiz, bitki kalıntılarının günümüze ulaşma olasılığının, hayvan kemiklerinden daha az olması ve araştırmacıların nadiren onları araması nedeniyle çarpıtılmış olabilir.



Wadley, “Birçok arkeolog botanik kalıntılarla ilgilenmiyor” diyor.

Bir Hipoks türüne yaygın olarak Afrika patatesi (Hypoxis hemerocallidea) denirken, bu bitkinin sarı rizomları acıdır ve gıda yerine tıbbi amaçlar için kullanılır. Border Mağarası insanları muhtemelen çok daha lezzetli olan Hypoxis angustifoli gibi beyaz rizomlu bir tür yiyorlardı.

Kaynak: https://science.sciencemag.org/content/367/6473/87


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne?
Alevler Sydney'e dayandı...
Avustralya Yanıyor!!!
Türkiye’nin Laik olduğunu söyleyecek kaç kişi kaldı?
Kayıp 8.4 milyar euro
ABD Kasım Süleymani'niyi öldürüldü!!!
Erdoğan'dan Libya'ya askeri destek açıklaması
Kişisel siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandı…
Fransa'da son yılların en büyük grevi hayatı felç etti
Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor.

Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %36.9
Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Türk Lirası tehlikeli eşikte…
Borç Hazine’nin kamçısı!!!
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte

Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta
Uzay yolcusu kalmasın

170.000 yıllık pişirilmiş bitki kalıntıları Afrika’da bulundu
İlk insanlar hangi amaçla resmediyorlardı?
Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor
Boncuklu Tarla Göbeklitepe’den daha eski
Hayvanlarda Neden Eşcinsellik Bu Kadar Yaygındır?
AKP'nin utanç tablosu
Türkiye, Ürdün ve BAE’nin Libya’ya silah sevkiyatı BM raporunda
Çin ve Türkiye 'en büyük gazeteci hapishanesi
Dünyada en kaliteli yaşam sıralamasında Norveç 1’inci, Avustralya 5’inci, Türkiye 59’uncu
Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, yolsuzluk can alıyor

Nâzım Hikmet Paris’te
Küba Devrimi 61 yaşında
Abidin Dino ile Düşünmek
ekitaplar hediyemizdir
Donald Trump barış getirebilecek mi?
Makus Talih
Neydik N’olduk Ailesi
Kanal İSTANBUL
NATO...
DİYET

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 