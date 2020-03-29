A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

“Kusura Bakma Ölüm”

Kategori Kategori: Korona Günlüğü | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 29 Mart 2020 12:57:11

“Şimdi kış \ Ölümün vaktidir derler \ Ve tecrübelerimden bilirim \ Kışın ölene söverler \ Kusura bakma ölüm \ Ben arkamdan sövdürmem \ Bu randevuya asla gelmem.” Erol Zavar “ölümü ektim randevu yerinde“ şiirinde aynen böyle diyor. Erol gençtir ve hayatla randevusu vardır, ölümle değil. O’na aynen katılıyorum. (1) Koronalı günlerimizde zalim virüsle mücadelede önemli bir nokta da ölümü kadermiş gibi kabullenmemek ve ona boyun eğmemek olmalı.

Erol Zavar’ın mahkumluk şartları altında mesana kanserine ve bir dizi başka hastalığa karşı verdiği mücadele bu konuda ışık tutucudur. Korona ile kavgamızda moralimizi yüksek tutmak, geleceğimize umutla bakmak da belirleyicidir çünkü.

Bulaşıcı hastalığın ilk günlerinden beri medya ölümlere, ölü sayısına öncelik veriyor. Daha dramatik, daha olağanüstü, daha vurucu olduğu, daha çok ilgi çektiği için. Sadece bu nokta üzerinde, ısrarla, uzun uzun duran medyalar suçsuz değil. Kimi kez abartıyorlar ve ne yaptıklarını çok iyi bildikleri için bir ölçüde suçlular. Medya takımı ne derse desin unutulmaması gereken bir nokta var : BU BELAYA YAKALANANLARIN YÜZDE DOKSAN BEŞİ VEYA YÜZDE DOKSAN SEKİZİ İYİLEŞİYOR. Fransa’dan örnek vereyim : Ölü sayısı maalesef yüksek. Ama hastalığı yenenlerin, hasta, ağır hasta ve hatta ölümcül girdikleri hastane odalarından yürüyerek çıkanların sayısı ölü sayısının iki katından biraz fazla.

Ölüm kader değil.

Korona belasının üstesinden gelinebiliyor. Henüz tedavi konusunda kesin bitirici ilaç veya ilaçlar bulunamamış olsa da.

İşte somut ve bilinen yeni bir örnek : Fransa Kültür Bakanı Franck Riester birkaç gün önce hasta olarak girdi hastaneden iyileşmiş olarak çıktı ve dün, 27 Mart 2020 Cuma günü, saat 13 haberlerinde France 2’de sorulara yanıt vererek yaşadığını anlattı. Tam tamamına sapasağlam ve görevinin başında. Birçok başka örnek daha var...

“kusura bakma ölüm/gelmeyeceğim /(...) bunca mazeretim varken/yaşama dair,/ ölümü aklımdan bile geçirmem/ seviyorum seni hayat/ tüm kötü sürprizlerini de...”

Koronanın korkutan yönü tedavisi için ne yapılacağının, tedavisi için hangi ilaçın veya ne tür ilaçların kullanılacağının henüz bilinememesi. Aşısının henüz bulunamaması. Ama herkes, bütün büyük laboratuvarlar, ünlü ünsüz doktorlar çalışıyor. Birçok devlet te giderinden şusundan busundan çekinmeden koşturuyor : Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), ABD, Almanya Federal Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti en başta. Dün ÇHC ve ABD başkanları “birlikte çalışmak” kararı aldılar. Umut verici bir karar. Tedavi için gerekli ilaç veya ilaçlar bulunana kadar sabır şart. Aşısı da mutlaka daha sonra bulunacak. Sabır.

Korkutan bir nokta da şudur : Gençlerimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın BELAYI CİDDİYE ALMAMALARI, “BEN GENCİM BANA BİŞEY OLMAZ” DEMELERİ. Virüs yaş kontrolu yapmadan saldırıyor. O nedenle genclerimiz, çocuklarımz da tehlikede. 25 Mart 2020’de Fransa’da 16 yaşında bir genç kız bu beladan vefat etti. Daha vahimi bu çocuğa, birkaç gün önce başvurması üzerine yapılan denetimde/araştırmada “hasta değil” teşhisi konulmuş olması. ÇHC’de de ölenlerden biri 14 yaşında bir çocuktu. Bilmem anlatabiliyor muyum ?

Evet bu işin şakası kalmadı. Kendimiz kurallara uyarak sadece kendimizi değil, ailemizi, en yakınlarımızı ve sokağa çıktığımızda karşılaşabileceklerimizi de koruyoruz. “Serseri mayın” gibi dolaşmak yerine sorumlu yurttaş gibi dolaşmak en iyisi. Hepsi bu kadar.
Umarım işe yarar yazdıklarım. Ha gayret. Hep birlikte

Not (1) Hemen aşağıda kısaca değineceğim yaşamı ve bilhassa mahkum ve mesane kanserinden hasta olmasına rağmen sağlığına kavuşmak umuduyla verdiği mücadele ile hepimize örnek Erol Zavar’ın şiirinin tümünü aynen sunuyorum :
“ölümü ektim randevu yerinde

-ölümü ektim randevu yerinde
beklemekten ağaç olsun-

zembereği boşalmış sözcüklerin
akreple yelkovan öpüşüyor onikide
bütün ziller vaktinde vuruyor,
tembellik edip gitmeyeceğim
kusura bakma ölüm
bugün de gecikeceğim
sessizlik çökmüş kentin sokaklarına
martılar uykuya dalmış
kar bütün izlerini örtmeye hazır
randevularımıza sadığımdır sektirmem saatini
ama bu sefer tembelliğim tuttu,
ölüm daha çok beklersin beni...
şimdi kış
ölümün vaktidir derler
ve tecrübelerimden bilirim
kışın ölene söverler.
kusura bakma ölüm
ben ardımdan sövdürmem.
bu randevuya asla gelmem.
bu şiirin içinden tren de geçebilir
uçak da
vapur da
bütün teknolojik ölüm aletleri de
ama hiç birine binmeyeceğim
kusura bakma ölüm
gelmeyeceğim

***
gelecek öyle uçsuz bucaksız duruyor ki
ve ben ne olacağını merak ederken
hani filmin en güzel sahnesinde
sinemadan çıkar gibi
hayattan çıkıp gidemem
kusura bakma ölüm
adın çok soğuk gelemem
bunca mazeretim varken
yaşama dair,
ölümü aklımdan bile geçirmem
seviyorum seni hayat
tüm kötü sürprizlerini de.”

Erol Zavar bizi içimizden sarsalayan, umut dolu bir geleceğe gülümseyen, hayata göz kırpan bu satırları 17 Şubat 2004’te, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mahkum Koğuşu’nda yazdı. Neredeyse yirmi yıldır kanser tedavisini özgür bir ortamda yaptırabilmesi için serbest bırakılması umuduyla dilekçeler yazıldı, gösteriler yapıldı, kampanyalar düzenlendi ama Erol Zavar serbest bırakılmadı. Aradan geçen zaman içinde başka tür hastalıklar da yakasına yapıştı. Erol inatla ve kararlı bir biçimde mücadele etti, hastalıkların hepsini veya hepsine yakınını yendi. Erol’un yaşam mücadelesi koronalı günlerimizde hepimize örnek olacak nitelikte. “Ölümü aklımdan bile geçirmem” diyen ve şiirinin başından sonuna ölümle alay eden, çünkü hayata aşık şairin özgürlüğüne, eşine ve çocuklarına kavuşması umuduyla. Aktardığım şiirle aynı başlığı taşıyan şiir kitabı Cadde Yayınları tarafından 2006’da okuyucuya sunuldu. Tavsiye ederim. Zavar şiir yazmayı sürdürüyor : Yeni şiirlerini değişik sitelerde okumak mümkün.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Koronavirüs insan yapımı değil… bir laboratuvardan kaçmadı.
Şimdi de hanta virüsü can almaya başladı!
Ani koku kaybı yaşayanlar gizli koronavirüs taşıyıcısı olabilir
Sosyal mesafe ve kendini izole etmek ne demek?
Koronavirüs ne kadar dayanıklı, yüzeylerde ne kadar kalıyor?
Corona’ya Rağmen Seçimler ve Fransız Tarzı Siyasi Fiyasko
BND ve CIA'in istihbarat skandalı ifşa edildi
Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok"
ABD Kasım Süleymani'niyi öldürüldü!!!
Erdoğan'dan Libya'ya askeri destek açıklaması

Global resesyon başladı...
Koronavirüs'ün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar
Türkiye’de gıda fiyatları giyime fark attı
Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %36.9
Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan

Yaşam alanları yok olan 100'den fazla türün "acil yardıma" ihtiyacı var!!!
Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta

Muhtemelen zaten hayatta!!!
Eski bir yanardağı Aborijin hikayesi, şimdiye kadar anlatılan en eski hikaye mi?
Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı…
Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'
Yeni Canlı Makineler Geliyor!
Son 10 yılda en çok gerileyen ikinci Türkiye olduk!!
Dünyada internet kesintilerinin etkileri ne oluyor?
Dünyanın en güçlü orduları listesinde kim kaçıncı sırada?
Kimin ' Küresel Yumuşak Güçü' daha fazla?
Türkiye'de "mutluyum" diyenlerin oranı 16 yılın en düşük seviyesinde

Kadın ve Erkek Birlikte
Kötülüğün Sıradanlığı: Sıradan İnsanlar Neden Gaddarlık Yapıyor?
Bir ırkçının beyni nasıl işler?
Türk ulusunu Araplaştırma projesi
Nâzım Hikmet Paris’te
Bize bir şey olmaz
Nereden Nereye
Dizi Dizi Kitaplar
Deprem Odağı
Zarardan Dönersen Kârdır

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 