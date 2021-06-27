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Ben Değilim

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 27 Haziran 2021 09:33:14

Sizleri temin ederim ki, bugünlerde ülkemin her kesiminde konuşulan organize suç örgütü liderinden ayda $10.000.00 maaş alan siyasetçi ben değilim. Kişinin isminin, karanlık işlerin organize edildiği yeraltı dünyasının isimleri ile beraber anılması bile rahatsız etmeye yetmektedir. Bazı yasadışı işleri yaptırmak için kişiler, organize çetelere para verir, onlara yaptırırlar. Çek, senet tahsil örgütü gibi. Ancak böyle organize çeteler, bazı siyasilere ücret veriyorlarsa ülkeyi yönetenlerden taviz de beklerler. Bunun için de onlara aylık maaş adı altında rüşvet verdikleri olur.

İş hayatım boyunca çantalar dolusu para taşıdığım zamanlar olmadı desem doğru bir ifade olmaz. Ancak benim iş hayatımda, yasal yaptığımız işlerde bavul dolusu para taşıdığım oldu.

Bundan kırk sene evvel 1979 senesinde emniyet teşkilatına vermiş olduğumuz mal ve hizmet için kestiğimiz fatura oldukça yüklü idi. Bu mal ve hizmet karşılığı kesilen faturanın bedelinin Kurtuluş semtinde, Kurtuluş Cami`nin hemen arkasında bulunan Emniyet Teşkilatı’nın bir biriminden ödemeneceği söylenmişti, İçişleri Bakanlığı tarafından. O gün erkenden Kurtuluş’a gittim. Ne de olsa benim büyüdüğüm mahalleydi. Yıllarca Emniyet’in o binasının karşısında oturmuştuk. Ödemeyi yapacak kişinin odasına çıktım, görevli buyur etti, beni içeri aldı. Oturduğu koltuğun arkasında duvara monte, insan boyunda bir kasa vardı. Görevli memur, kasanın önündeki düğmeleri çevirdi ve kasayı açtı. Gözlerim yuvalarından fırlamıştı. Kasa alttan tavana kadar para desteleri dolu idi.

Bana fatura toplamını sordu. Sonra kasadan desteleri çıkararak toplamı masaya yatırdı. Fatura bedelinin tamamını masaya koyduktan sonra, bedelin benim tarafımdan teslim aldığına dair bir imzamı istedi. Ben de yazıp imzalamıştım. Orada oturup saymamın doğru olmadığını düşündüm. Hayatımda, o güne kadar, bu miktarda parayı bir arada görmemiştim. Yanımda getirdiğim büyük torbaya anca sığmıştı. O tarihte bir çok soygun vakaları olduğundan , bankaya kadar bir refakatçi emniyet mensubu rica ettim. Caminin oradan bir taksi çağırdılar, arkaya ben oturdum, önde koruyucu, doğru Kızılay’daki çalıştığımız bankaya yol aldık. Hayatımda bu kadar korkulu dakikalar yaşamamıştım. Bankalarda soygun yapıldığı günlerin içinde, böyle bir miktar parayla bir yere gitmenin verdiği bir heyecanla, kalbim nerdeyse duracaktı. Bankanın önüne geldiğimizde, koruyucu ile beraber taksiden çıktık, Bankanın içine kadar  memur bana eşlik etti. İçeri girdikten sonra , beni bırakıp taksiye gitti. Ben de doğruca banka müdürünün odasına kendimi attım.

Banka Müdürü Soner’e çuvalı ‘Sayıp almadım, ama toplamın şu bedel olması gerek’ diye uzattım. O tarihte para sayma makinası olmadığından, odasına bir iki vezne memurunu çağırdı, ve paraları saymalarını istedi. Hayatımda çuvalla parayı ilk defa o tarihte taşımıştım.

Ama sizi temin ederim 10 milyon dolar rüşvet konusunda da benim hiçbir alakam yoktur. Nasıl olsun, kimseye rüşvet ne teklif ettim, ne de bugüne kadar rüşvet kabul ettim. Bir tarihte Ana Vatan Partisinin iktidarı döneminde birçok tanıdığım Bakan vardı. Milli Savunma Bakanı, Tarsus Amerikan Koleji’nden sınıf arkadaşımız Ercan’dı. Kendisini Metin’le beraber nezaketen ziyaret ettiğimizde, ‘Ercan, sen büyükelçisin, ne anlarsın Milli Savunma konusundan’ demedik ama onu ima etmiştik. Hatta bir de Maliye bakanı arkadaşımız vardı. Milli Piyango konusunda, bazı kurumlara esnek davranmasını isteyen parti başkanının ricasını geri çevirince, bakanlıkta bulunan, makam masasındaki şahsi eşyalarını toplamak zorunda kalmıştı.

Siyaset, kuralları olmayan, anlaşılması güç bir oyun sistemi. Siyaset içinde dönem dönem öyle oyunlar oynanmakta ki, ne olduğunu anlamanıza ömrünüz yetmez. Ancak oynanan bütün oyunlar düz bir mantık doğrultusunda yol alır. ÇIKAR ve MENFAATE bağlı organize işler.

Şunu da tekrar etmek zaruretini duymaktayım, Merkez Bankası’nın kaybolan veya buhar olan 128 milyar dolar rezervi konusunda da uzaktan yakından bir alakam yoktur. Yalnız dikkatimi çeken bir ufak detay ise, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervinin kaybolduğu ortaya çıktığında, Maliye Bakanı istifasını sessizce sosyal medyadan duyurmuş, Saray’a istifa mektubunu bile  sunma  gereği duymamıştı. Bu sizi endişelendirmiyor mu ?

Ülkemdeki tüm olumsuz karanlık gelişmelerden ülkeyi yönetenlerin mutlaka haberi olması gerektiğine inanırım. Yoksa ülkenin istihbarat teşkilatının çalışmadığı düşünülür ki, böyle bir gerçek, vahim neticeler doğurur.   

Bu gidişatın hayırlara vesile olacağını ben şahsen düşünmüyorum, ülke insanlarının da düşünmediğine inanmaktayım. Bu nedenle ülkemin sandıkla güven tazeleyip, TEK adam idaresinden en kısa zamanda kurtulması gerektiği bir gerçektir, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

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