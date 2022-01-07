Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 07 Ocak 2022 05:55:44

Avustralya Başbakanı Scott Morrison imza töreni sonrası yaptığı konuşmada anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirirken, iki güç arasında artan bir iş birliği ve ortak çalışma çerçevesinin ilk defa net bir şekilde çizildiğini ifade etti.









Japonya ile Avustralya "tarihi" olarak nitelendirilen bir savunma anlaşmasına Çin'in bölgede askeri ve ekonomik etkisini artırdığı bir dönemde imza attı. "Bölgesel istikrara katkı sağlaması" hedeflenen anlaşmada her ne kadar Çin'den bahsedilmese de metin, Kanberra ile Tokyo arasındaki Pekin'e karşı oluşturulan ittifakın bir işareti olarak yorumlanıyor.İki ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hindistan'ın da bulunduğu resmi olmayan bir grup "Quad"ın da üyesi durumunda. Quad, "Pasifik'teki hayati öneme sahip deniz yolları üzerinde büyüyen Çin tehdidine" karşı son yıllarda ittifak oluşturma çalışmalarına hız vermeyi hedefliyor.İkili anlaşma konusunda bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Devletten devlete ticaret ve iş birliği, üçüncü bir tarafın çıkarlarını hedeflemekten veya baltalamaktan ziyade, bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmeye elverişli olmalı" dedi.Wang, Pasifik'in "dalgalandırılan değil barışın hakim olduğu" bir okyanus olmasını umduklarını da sözlerine ekledi.Geçen eylülde ABD, İngiltere ve Avustralya "Aukus" adlı yeni bir ittifak kurduklarını ilan etmişti. Bu anlaşma çerçevesinde Avustralya Fransa ile olan milyon dolarlık nükleer reaktörlü denizaltı satın alım anlaşmasını iptal etmiş ve ABD ile anlaşmıştı.