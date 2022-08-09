A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İNSAN HAYATI

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 09 Ağustos 2022 15:04:50

Ülkemizde iki konuda büyük yıkımlara mal olan kazaları çocukluğumdan bu yana görmekteyim. Birincisi Devlet Demir Yolları işletmelerinin kontrol ettiği yolcu ve yük trenlerinde, tamamıyla ihmal neticesinde, oluşan çok önemli kazalar; diğeri ise kömür ocaklarındaki emniyet ekipman eksikliği ve işletmedeki ihmal neticesinde meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettikleri kazalar. Bir insan kolay yetişmemekte. Bir çocuğun doğması, büyümesi, eğitim görmesi, evlenmesi, yuva kurması ile bir iş sahibi olması sürecinde nelerle karşılaşıldığını bir düşünün?



İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Unutmadık, birisinin çıkıp ortaya, evlenen çiftlere 3 çocuk yapın diye telkin vermesini dün gibi hatırlamaktayım. Üç çocuğun meydana gelmesi iyi hoş da sonrasını eğer düşünmüyorsan, bu sayı beş de olur dokuz da. Ancak artan nüfusa gerektiği kadar iş imkanı yaratabilecek yatırımları yapmazsan, bu çocuklar bir süre sonra hem işsiz hem de aç kalırlar. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Hani yine, bildiğinden değil laf olsun diye söylenen ’faiz sebep enflasyon netice ‘ diye bir cümlenin arkasına düşen, zeka yoksunu insanlar misali, yanlışı doğru diye algılayan koyunlara isyanım var. “Çocukları saldım çayıra  Mevla’m kayıra” derler ya hiç de doğru bir söylem değil.

Türkiye’de üniversite mezunu genç nesilde işsizlik oranı %27.2 oldu. Bu değerin bir ülke için yıkım olduğuna inanmaktayım. Zerre kadar inanmasam da TUIK verilerinden söylemek istiyorum, toplam işsizlik oranı %11.4 imiş. Genelde devletin kontrolünde bulunan bu kurumun verdiği bilgilerin doğruluğu tartışılır. Velev ki doğru olduğunu kabul etsek bile, kabulü güç bir rakam. Avrupa ülkelerinde bu oran en fazla İTALYA’da % 9.2 geçtiğimiz sene için.  İtalya’nın yıllık ticaret dengesini ele alırsak, yılda ortalama 1.2 milyar dolar fazla vermekte. Bu nedenle % 9.2 işsizlik oranı ülkede hissedilmemekte.

Almanya ve Fransa’yı mukayese etmek istemiyorum çünkü üzülüyorum. 7 mayıs 1945’de Almanya teslim oldu ve faşist HİTLER’in anlamsız savaşı sona erdi. Almanya o tarihten bu yana dünyanın sayılı sanayileşmiş ülkeleri arasında yerini aldı. Sanayisi devleşti. Bu günkü değeri bilmemekle beraber 2021 senesinde dış ticaret fazlası 13.4 milyar avro. İşsizlik %5.4 bu da 2.5 milyon civarında. Ancak bu değer hissedilmemekte. Almanya işsizlik ücreti ödemekte. İşsizlik fonu diye bir fondan bu ücreti ödemekteler. Bizdeki gibi işsizlik fonunda biriken miktarı buhar etmemekteler. Alman devleti işsizlere 490avro işsizlik maaşı ödemekte. Bu değer, bir insanı geçindirmekte.

Bizde ise haramilerin bu fondaki paraları yok etmeleri yetmezmiş gibi, devlet eliyle toplanan yardım paralarına da el koymaktalar. Bu da yetmez gibi Merkez Bankasındaki ihtiyat akçelerini de bir şekilde şapkanın içine koyup tavşan çıkarmaya çalıştılar. Bu da yetmeyince merkez bankasının meşhur 128 milyar dolarına göz diktiler.  B uda yetmedi,  komşu ülkelerden emanet para alıp bütçe kalemlerine taşıdılar. Bir de bakıldı ki Merkez Bankasında kasada (– 37 ) milyar dolar deliği büyüdükçe büyümekte. Bu bilgiler önemli veriler.

Kur Korumalı Mevduat diye, bir maliye icadı yaratıp, ülkemin parasını bu zenginlere peşkeş çektiler. Bu konuda ülkemin kasasından ilk 3 ayda 14.6 milyar lira faiz ödendiğine dair veri bulunmakta. Bu değerin ikinci 3 ay için 20 milyar lirayı aştığını söylemekteler. Yazık değil mi,  beceriksiz bir maliyenin cezasını halka ödetmek doğru mu sizce?

Kanımca son 20 senede, Cumhuriyet tarihinin en büyük para manipülasyon rekorunun kırıldığına inanmaktayım.

Soma’da kömür ocaklarında hayatlarını kaybedenler için toplanan paraların akıbeti bilinmiş olsaydı, maden işçileri bu kadar ses çıkarmazlardı. Çünkü seçimden önce yönetim, para vereceğini söyledi Soma’daki madencilere. 301 işçi kardeşlerini ihmalden kaybetmelerine rağmen, seçimlerde bu partiye oy vermişlerdi. Söz verilip yapılmayınca sesleri başladı çıkmaya.

Aynı durum 15 temmuz darbe teşebbüsünde şehit olan ve sakat kalan yurdum insanı yakınları için yardım olarak toplanan 308 milyon liranın akıbeti için de geçerli. Bu paraya ne olduğu meçhul. Nereye koydular, ne yaptılar, nasıl kandırdılar bilen yok. Çünkü Merkez Bankasının ihtiyat akçesini yok edenler için bu meblağın çerez niteliğinde olduğunu unutmuyoruz.     

İnanıyorum ki bir gün gelecek halk bu bozuk düzene itiraz edecek, bu ülkenin çok büyük bir potansiyeli olduğunu yurdum insanı anlayacak. Çünkü bu ülke zengin, bu ülkenin zenginlikleri üzerine, tarih içinde, onlarca medeniyet kurulmuş, o medeniyetler Anadolu zenginliğini tatmışlar. Ancak üzerinde yaşadığımız ülkenin değerini anlamayan akıl fakiri beyinler zaman zaman ülke idaresini ele geçirip etraflarına sadaka dağıtmayı amaçlamaktalar.

Artık bu hesap tutmayacak! Aşık Mahzuni Şerif ne demişti “Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir  Hesap Döner” diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
MAKRONİSTAN’IN DÜŞÜŞÜ
OUİ C’EST POSSİBLE
MİLLET-vekilini SEÇMEK
FRANSA : AH (V)AH SEÇİMİ
Pegasus yazılımının kullanımını araştıracak

Konya kart batağında, Hakkari bankaların takibinde
88 bin milyonerin göç etmesi bekleniyor
İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak
Türkiye kur çıkmazıyla yeniden karşı karşıya
Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.

Avustralya’nın doğası hiç olmadığı kadar tehlike altında
Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Yoğun zihinsel faaliyet neden yorgunluğu tetikliyor?
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.

Bir film, bir kitap, bir anı
“FIRIN”DAN ÇIKTIK
UMUMİ VAZİYET: YANGIN VAR!
BİR AKŞAM ÜSTÜYDÜ
Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
KALIN İFADE
Bir Somun Eğitim
İNSAN HAYATI
YOKSULLUK İBRESİ
SINAV

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 