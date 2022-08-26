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Eski Başbakan Morrison'a soruşturma

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 26 Ağustos 2022 11:42:09

Pandemide gizlice kendini 5 bakanlığa atayan eski Başbakan Morrison'a soruşturma. Avustralya'da eski Başbakan Scott Morrison'ın Covid-19 salgını sırasında beş kilit bakanlık makamına gizlice kendini ataması hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Scott Morrison'ın Covid-19 salgınının hüküm sürdüğü Mart 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında başbakanlık görevinin yanı sıra kendini sağlık, maliye, sanayi, bilim, enerji ve içişleri bakanlığı makamlarına gizlice atamasını değerlendirecek.



Başbakan Anthony Albanese ani başlatılan soruşturma kararını "demokrasi test edildi" sözleriyle duyurdu.

Başsavcının atamaların yasal olduğunu, ancak sorumlu yönetim anlayışına ters düştüğünü ifade eden bulgularını kamuoyuyla paylaşan Başbakan Albanese soruşturmanın bu durumun bir daha yaşanmamasını temin etmek için gerekli olduğunu belirtti.

"Hızlı ve uygun bir soruşturmaya ihtiyacımız var" diyen Albanese, bunun politikadan çok, nasıl ve neden yapıldığını ve kimin haberdar olduğunu ortaya çıkarmak için önemli olduğunu kaydetti. Eski yüksek mahkeme yargıcı Virginia Bell tarafından yürütülecek olan soruşturma raporunun 25 Kasım'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Morrison: Fırtınada gemiyi yönetiyordum

Morrrison, konuyla ilgili ilk kamuoyu açıklamasında "Ben fırtınanın ortasında gemiyi yönetiyorken, eleştirenler karada duruyordu" sözleriyle pandemi döneminde "acil durum yetkisini" üzerine alma hakkı olduğunda ısrarcı olmuştu.

Eski başbakan pandemiden ders almak adına, devlet ve eyaletlerin eylemlerini kapsayan daha genel bir soruşturma açılması gerektiğini savunuyor. Başbakan Albanese ise Morrison'ın bu soruşturma için işbirliği içinde olmamasının "olağanüstü" olacağını ifade ederek, aksi bir durumda zorlayıcı güçlerin devreye sokabileceğini ima etti.

Morrison'ın partisi Muhafazakarlar Albanese hükümetini "geçmişin siyasetine takıntılı olmakla" suçluyor, ancak partili üç eski bakan eski başbakanın bu davranışını eleştiriyor.

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