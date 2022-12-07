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Gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında Türkiye zirvede

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 07 Aralık 2022 15:28:15

OECD'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye ekim ayında OECD ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, OECD ülkelerindeki tüketici enflasyonu yüzde 10,7 olurken OECD ülkeleri arasında Türkiye gıda enflasyonunda başı çekti. OECD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, Ekim 2022’de yüzde 10,7’ye yükseldi. Eylül ayında bu rakam 10,5 olarak belirlenmişti. 38 OECD ülkesinin 18’inde çift haneli enflasyon kaydedilirken, en yüksek oranlar Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Türkiye’de gözlendi.



OECD’de gıda enflasyonu ekimde yükselmeye devam etti. Eylülde yüzde yüzde 15,3 olarak kaydedilen gıda enflasyonu ekimde yüzde 16,1 oldu. OECD’nin gıda enflasyonu Mayıs 1974’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

OECD ülkeleri arasında, yüzde 99 gıda enflasyonu ile Türkiye ekimde açık ara lider oldu. Yüzde 42,9 ile Macaristan Türkiye’den sonra ikinci oldu. Litvanya’da gıda fiyatları 33,7, Letonya’da ise yüzde 29,5 arttı.

Türkiye’de ekim ayında yüzde 99,05 olan gıda enflasyonu TÜİK verilerine göre kasımda yüzde 102,55’e yükselmişti.



Eylülde yüzde 28,8 olan enerji fiyatları artışı ekimde yüzde 28,1’e geriledi. Enerji fiyatlarındaki artış 35 OECD ülkesinde yüzde 10’un, 13 OECD ülkesinde ise yüzde 30’un üzerinde kaldı.

G7’de yıllık enflasyon, ekimde 0,1 puanlık artışla 7,8’e yükseldi. G7 ekonomileri arasında enflasyon ABD’de düşmeye devam ederken, Kanada’da sabit kaldı, geri kalan ülkelerde ise yükseldi. En büyük artış yüzde 3 ile İtalya’da kaydedildi.

Euro bölgesinde, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 10,6’ya yükseldi. G20’de ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 9,5 ile sabit kaldı.

OECD dışında yıllık enflasyon Arjantin’de yükseldi, Çin, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’da düştü, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’da ise sabit kaldı.

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