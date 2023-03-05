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Avustralya'nın yıllık tüketiminin yarısı olan 2,4 ton kokain ele geçirdi

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Mart 2023 00:01:23

Avustralya istikametli bir gemide 677 milyon dolar değerinde 2,4 ton kokain ele geçirildiği açıklandı. Bu kokain miktarının ülkede bir yılda tüketilen kokain miktarının yarısına eş değer olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya polisi tarafından yürütülen ortak operasyonla, Avustralya'ya giden bir gemideki 2,4 ton kokaine Güney Amerika açıklarında el konularak uluslararası uyuşturucu şebekesinin çökertildiği bildirildi.

ABC News'e göre, Batı Avustralya Polis Birimi'nden yapılan açıklamada, "Kayın" adı verilen operasyonun 6 hafta sürdüğü ifade edildi. Operasyonda kokaini ülkede dağıtması planlanan Meksika uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen 12 kişi gözaltına alındı.



Açıklamada gözaltına alınanların Avustralya ve ABD vatandaşları olduğu belirtildi.

"Kayın Operasyonu" Avustralya polisinin dahil olduğu en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilirken Batı Avustralya Emniyet Müdürü Col Blanch konuya ilişkin, "Operasyon uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına bir mesaj gönderiyor: Ölümcül uyuşturucularınız burada hoş karşılanmıyor." açıklaması yaptı.

Operasyonun detayları cumartesi günü açıklandı. Buna göre, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi kasım ayında Güney Amerika açıklarında 2,4 ton kokain yakaladı. İstihbarata göre, uyuşturucu çetesinin kokainin ele geçirildiğinden haberdar olmayan Avustralya kolu, sevkiyatı 28 Aralık civarında almayı bekliyordu.

Batı Avustralya polisi kargoyu aynı ambalajı kullanarak sahte kokainle değiştirdi ve Avustralya'nın Perth şehrinin 40 deniz mili batısına bıraktı. Kargo dron ve helikopterler tarafından gözetim altında tutuldu. Kaçakçıların kargoyu almak için iki tekne kullanarak hamleler yaptığı iddia edildi.

Yetkililer 30 Aralık'ta üç kişiyi 1,2 ton sahte kokainle birlikte yakaladı. 13 Ocak tarihine kadar operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.



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