Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 19 Nisan 2023 20:30:37









Bir de TİLT makinasında, bir düğme ile beyaz topu bir o yana bir bu yana göndererek puan kazanırdık. Bu gün siyaset arenası işte bu TİLT makinasına benzemekte. Belki yozlaşan yönetimin amacı, kalitesiz insanların olmayacak duaya amin demesini sağlamaktır. Hatta bazıları da bugünden, kendi başlarının çaresini aramakta. Hani, gemi batmaya başladığında, gemiyi ilk terk eden fareler olur derler ya, fareler batan gemiden savrulan tahtaların üzerine çıkıp, geminin batışını seyrederlermiş. Gemiyi en son terk eden de, geminin beceriksiz kaptanı olurmuş.









İnanıyorum ki uzun zamandır sizin de dikkatinizi çekmekte. Yaklaşan 2023 yılı seçim neticesini tahmin etmek, pek d zor olmasa gerek. Ortada çok önemli gündemler bulunmakta. Tarım ve hayvancılıkta kırılma noktası, çarpık ekonomi, dış ticaret açığı, eğitimde yetersizlik, halk sağlığındaki derin problemler, dış siyasette yıkım, emniyetteki zaaflar saymakla bitmemekte. İktidar ise ucuz konulara sarılmaya çalışmakta. Nedenini araştırmak gerekir. Gençlik yıllarımızda bazı masa oyunlarına merakımız vardı. LANGIRT adı ile anılan tahtadan oyuncularla bir masanın içinde rakipli futbol maçı yapardık. Şimdi ise bu sanal bir ekranda oyuna dönüştü.Bu konuları düşündüğümde aklıma hep Titanik adlı meşhur transatlantik gelir. Yapımı ve gayesi olarak, o yılların en mükemmel tasarımı olarak kabul edilmekteydi. Titanic, White Star Line adlı bir firma için İrlanda’da Harland and Wolff adlı tersanede üretilmişti. Hatta bu tersanede iki adet aynı gemiden kızağa konulmuştu. Geminin Olimpic sınıfı olduğundan birisine Olimpia, diğerine de güçlü ve hızlı tanrıları tarif eden, TİTAN kelimesinden türeyen TİTANİC adı verilmişti. Batmayacak bir gemi olarak bölümler halinde tasarlanmıştı. Öyle ki; bir bölüm su alsa da, ara bölmeyi kapattığınızda geminin batması imkansız olarak tanıtılmıştı. 31 mart 1908de kızağa konulan bu gemi 26 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlanmıştı.Geminin yapımında yaklaşık 11300 işçi çalışmıştı. Gemi 1911 yılı Mayıs ayında denize indirilmiş, ve iç donanımı 2 Nisan 1912 tamamlanmıştı. Geminin birçok rakamsal bilgileri inanılmazdı. Gemi 269 metre uzunluğunda 28.2 metre genişliğinde tasarlanmıştı. Gemide 4 baca vardı amma gerçekte 3 bacası duman için, diğeri ise süs olarak yapılmıştı. Geminin 3 pervanesi vardı, bu üç pervaneye enerji sağlayan iki zamanlı dört silindir, üç aşamalı buharlı itici motorlar, ve düşük basınçlı türbinler bulunmaktaydı. Bu sisteme 29 kazan enerji vermekteydi. Gemide bir ordu kadar kazanlara kömür besleyen işçiler bulunmaktaydı. Geminin hızı saatte 23 deniz miline kadar çıkabilmekteydi. Gemi yaklaşık 2000 yolcu kapasiteli, 1500 mürettebatı bulunan yüzen bir şehri andırmaktaydı. Gemiye 62 yaşında Edward Smith adında deneyimli bir kaptan atanmıştı.Bu geminin, o yıllardaki bir gemi için çok ciddi bir hızı vardı. Geminin ilk seferinde, gecenin karanlığında ve yoğun siste hızla giderken, direk üstündeki gözcünün uzaktan gördüğü buz dağını aşağıya haber vermesi ve sonrası yaşanan gerçekleri, kimse bilmemekte. Kaptanın, geminin buz dağına çarpmaması için vermiş olduğu komut, yüzlerce insanın hayatına mal olmuştu. Gemi buz dağına çarpmadı, ancak buz dağının gemiyi boydan boya keserek bütün bölmelerin su almasına, ve ilk seferinde talihsiz bir şekilde batmasına, kaptan Edward Smith neden olmuştu.Gemi kaptanı, gemiyi buz dağından kurtarmak için manevra yapmamış olsa, gemi burundan buz dağına çarpacak, ancak batmayacaktı. Yanlış karar bir gemiyi binlerce metre denizin dibine gönderdi.Bence, ülkeler de gemilere benzer. Deneyimli ve aklını kullanabilecek bir süvarisi olması gerekir. Doğru kararlar verirse, gemi neden gidip buz dağına çarpsın ki? Gece karanlık olabilir, denizde sis olabilir, direğin tepesine koyacağınız gözcüyü çok iyi seçmeniz gerekir. Alacağınız her kararın doğru olduğuna önce kendiniz inanmanız gerekir. Ben ekonomistim diyerek halkı aldatırsanız, gemi buz dağına çarpar. Bir de gemiye alacağınız tayfaları iyi seçmeniz gerekir.Gemi sefere çıkarken, rotanızı iyi belirlemeniz gerekir. Hedefinizi doğru tayin etmeniz gerekir.Yanınıza aldığınız dümencinizi de iyi seçmeniz gerekir. Yoksa itibarınızı kaybedersiniz. Kaybolan sadece itibarınız olmaz, çözümde ucuz hesaplardan kaçmanız gerekir. Gündem değiştirmeye hiç gerek yok. Doğru enflasyon değerlerini toplumla paylaşmanız gerekir. Toplumu aptal yerine sakın koymayın. Ekonomi ihtisası bulunan bağımsız kurumlar tarafından yapılan hesaplamalarla, topluma verilen değerler ile yurdum insanının çarşıda, pazarda gördüğü enflasyon değeri arasında fark olmaması gerekir.Halkı ne kadar daha aldatabilirsiniz ki? TİTANİK’te olduğu gibi, gemi bütün bölümleri ile batmaya başladığında, TUİK’in başına AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanının damadını atamakla, muhalif partilerin binalarını kurşunlatmakla, ittifak ortağının muhaliflerini ortadan kaldırmakla daha ne kadar yüzebilir bu gemi? Batan gemiyi önce fareler terk eder, ta Osmaniye’ye kaçarlar diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.