Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 17 Aralık 2023 06:27:16

Politikalarının sonucu olarak beş yıl içinde yaklaşık 185.000 kişinin daha az göç edeceğini tahmin ediliyor.









Avustralya İçişleri Bakanı Clare O’Neil, uluslararası öğrenci sayısına kota koymayı düşünmediklerini belirtti, ancak öğrenci vizelerinin Avustralya’ya arka kapı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla alınan yeni önlemlerin sorunu zamanında ele aldığına güvendiğini söyledi. O’Neil, hükümetin net göçü azaltmak için “hedef” belirlemediğini, çünkü Avustralya’yı terk edenler gibi bazı unsurların kontrolünde olmadığını ancak azalmayı sağlamak için “dikkatli” olacaklarını söyledi.Hükümetin yeni göç stratejisi sendikalar ve iş dünyasından övgü aldı. Ancak sendikalar, Avustralyalıları eğitme konusunda daha fazla taahhüt isterken, iş dünyası da yeni yüksek vasıflı vize yolunda esnafın da dahil edilmesini istiyor.Hükümetin, uluslararası öğrencilerin sömürüyü azaltmak ve iş olanaklarını artırmak amacıyla yaptığı değişikliklere göre, öğrenci vizesiyle giriş yapanlar, yetenek vize başvuru sahipleriyle uyumlu olarak daha sıkı minimum İngilizce dil gereksinimleriyle karşılaşacaklar.O’Neil, Avustralya’daki uluslararası öğrenci sayısının tahmini 850.000’den 650.000’e düştüğünü söyledi. Bir soru üzerine olası uluslararası öğrenci sayısı kotasıyla ilgili olarak “Başaramazsak, elbette yapabileceğimiz başka şeyler var” dedi.O’Neil, hükümetin “bu sorunu zamanında ele aldığından” ve yeni önlemlerin “net göçü çok kısa bir sürede normale döndürmeye yardımcı olacağından” emin olduğunu ekledi. Hükümet, politikalarının bir sonucu olarak 2022-23’te 510.000 olan net göçün, 2026-27’de 235.000’e düşeceğini tahmin ediyor.Labor Partisi, konut piyasasına baskı eklediği endişesiyle göçün “yarışa dönüştüğünü” iddia eden Greens ile Coalition arasında sıkışmış durumda.Hükümetin odak noktası olan net göç hakkında eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Abul Rizvi, bu konunun ekonomi, trafik yoğunluğu, konut ve hükümet hizmetleri üzerindeki etkileri açısından “kritik” olduğunu belirtti.