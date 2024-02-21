Avustralya, II.Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük donanmasını kuruyor

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 21 Şubat 2024 12:48:03

Oluşturulacak filonun, yakın bölgedeki operasyonlar aracılığıyla deniz ulaşım ağı ve ticaretinin güvenliğinin sağlanmasında gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, filonun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıdaki su üstü muharip gemilerinden oluşacağı belirtildi.









Açıklanan yeni plana göre, 26 su üstü muharip gemi arasında 6 Hunter sınıfı fırkateyn, 11 genel amaçlı fırkateyn ile 6 insansız da kullanılabilen büyük su üstü gemisi bulunuyor. Avustralya, donanmasını iki katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere ilave 7 milyar ABD doları bütçe ayıracağını duyurdu.Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, donanmaya güncellenmiş hava savunma ve saldırı yetenekleri bulunan 3 Hobart sınıfı hava savunma muhribi dahil 26 su üstü muharip gemi alınacağı kaydedildi.Açıklamada, "Stratejik koşullarımız, konvansiyonel silahlı ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosunun eşlik edeceği daha büyük ve ölümcül su üstü muharip filo gerektiriyor." ifadesi yer aldı.On yıl içerisinde 7,3 milyar dolar harcanarak hayata geçirileceği aktarılan yeni plana göre, 26 su üstü muharip gemi arasında 6 Hunter sınıfı fırkateyn, 11 genel amaçlı fırkateyn ile 6 insansız da kullanılabilen büyük su üstü gemisi de bulunuyor.Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles de konuya dair yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin açık denizlere ve ticaret yollarına erişime dayalı olduğunu vurgulayarak, donanmanın kabiliyetlerinin deniz ticareti güvenliğinin sağlanmasındaki gerekliliğinin altını çizdi.3 bin kişiye istihdam sağlanacakAFP’ye göre yeni savunma yatırımlarını ilave 3 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Yeni plan çerçevesinde Avustralya'nın savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2,4'üne denk gelecek. Avustralya’nın üye olmadığı NATO’da müttefiklerin, gayri safi yurt içi hasılanın en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmaları isteniyor.Pasifik'te silahlanma yarışı kızışıyorAvustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı. Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.AUKUS'un ardından Avustralya, "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke" olarak kayıtlara geçecek.