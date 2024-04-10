Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Filistin'i tanımaya hazırız.

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 10 Nisan 2024 23:04:11









Bakan Wong, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "İki devletli bir çözüm, sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmak için tek umuttur." dedi.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde iki devletli modeli destekleyen Avustralya bu yönde adım olarak Filistin' tanımayı düşünüyor. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin Filistin devletini tanımayı değerlendireceğini söyledi. Wong'un sözleri uluslararası toplumun İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmek için iki devletli çözüm arayışına hız verdiği bir dönemde ülkesindeki politika değişiminin sinyalini verdi.Filistin'i tanınmanın "bir düşmanı ödüllendirmek olduğunu iddia edenlerin" yanıldığını belirten Wong, aslında İsrail'in kendi güvenliğinin iki devletli bir çözüme bağlı olduğunu ifade ederek, "Bölgesindeki ülkeler tarafından tanınmadığı sürece İsrail için uzun vadeli bir güvenlik söz konusu olamaz." sözleriyle vurguladı.Filistin'in tanınmasının uluslararası toplumda "iki devletli çözüme doğru ivme kazandırmanın bir yolu olarak" tartışıldığını belirten Wong, Gazze'yi yöneten Hamas'ın rolünü ise reddetti. Wong "Gelecekteki bir Filistin devletinde Hamas'ın hiçbir rolü yoktur." diye konuştu.Süreç on yıldır durmuş durumdaFilistinliler, 1967 Orta Doğu Savaşı'ndan bu yana İsrail tarafından işgal altında tutulan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ve Gazze'de bağımsız bir devlete sahip olmayı amaçlıyor. İki devletli çözüm tartışmaları uzun süredir İsrail-Filistin çatışmasını çözmeye yönelik uluslararası barış çabalarının temelini oluşturuyor, ancak süreç on yıldır durmuş durumda. İsrail Pazar günü yaptığı açıklamada Filistin devletinin "tek taraflı olarak tanınmasına" karşı olduğunu resmileştirdi ve böyle bir anlaşmaya doğrudan müzakereler yoluyla varılması gerektiğini belirtti.İspanya, bu tür bir tanıma için bastıran diğer Batılı ülkeler arasında yer alıyor ve Avrupa Birliği içinde bu tür bir hareketin ana destekçisi konumunda. Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet olarak Vatikan ile aynı statüde bulunan Filistin Yönetimi geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 2011 yılında yaptığı tam üyelik başvurusunun yeniden değerlendirilmesini resmen talep etti. BM Güvenlik Konseyi Başkanı pazartesi günü Filistinlilerin başvurusunu kabul komitesine havale etti.