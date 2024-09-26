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Avustralya binlerce vatandaşına Lübnan'ı terk etmelerini tavsiye etti.

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 26 Eylül 2024 22:09:31

Avustralya, Beyrut havaalanının kapanma riskini ve durumun kötüleşmesi halinde çok sayıda kişinin tahliye edilmesinin zorluğunu öne sürerek, Lübnan'da ikamet eden tahminen 15 bin vatandaşını ülkeyi terk etmeye çağırdı. İsrail dün, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını genişleterek en az 72 kişiyi öldürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı kara saldırısının mümkün olduğunu söyledi. İngiltere, Lübnan'da mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yardım etmeye hazır, halihazırda orada bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait iki gemiye katılmak üzere Kıbrıs'a kuvvet gönderiyor.



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetinin deniz yoluyla tahliyeyi de içerebilecek acil durum planları hazırladığını söyledi, ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Şarku’l Avsat’ın Sky News'ten aktardığına göre Albanese, "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak ulusal güvenlik sorunları olduğu açık" ifadelerini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyrut havaalanının uzun süre kapalı kalma riskinin bulunduğunu belirterek, Avustralyalılara derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Wong, İngiliz mevkidaşı ile görüştüğünü ve Lübnan'da ateşkes ihtiyacını müzakere ettiğini söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na göre Lübnan'da yaklaşık 15.000 Avustralyalı yaşıyor. Albanese, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bahsettiğimiz büyük rakamlar göz önüne alındığında, bu durumu çözmek zor olacak. Dostlarımız ve müttefiklerimizle iletişim de dahil olmak üzere bu konuyla ilgili olarak ilgili kurumlar aracılığıyla belli aralıklarla toplantılar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya, 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki savaş sırasında Suriye, Ürdün, Kıbrıs ve Türkiye ile iş birliği yaparak beş binden fazla vatandaşını ve 1.200 yabancıyı Lübnan limanlarından tahliye etti. 2006 prosedürleri Avustralya tarihindeki en büyük tahliye operasyonuydu ve 17 gemi, 22 Avustralya uçağı ve 470'den fazla otobüsü içeriyordu.

Kaynak : ABC

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