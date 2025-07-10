Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 10 Temmuz 2025 01:12:50

Bunun fark edilmesi kullanıcıların yapay zeka asistanına tanınmış kişiler hakkında yönlendirici sorular sormalarının önünü açtı ve böylece X'te tanınmış isimlerin küfür ve hakarete maruz kaldığı bir tablo ortaya çıktı.





















Türkiye'de hakkında soruşturma başlatılan X platformunun yapay zeka asistanı Grok nedir? Nasıl çalışır? Yeni güncelleme neden tartışma yarattı? ABD'li ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun yapay zeka asistanı Grok sosyal medya dünyasında dün akşam yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışma, Grok'un son güncellemenin ardından Türkiye'deki kullanıcıların sorularına küfür, hakaret ve argo ifadeleri içeren yanıtlar vermesiyle başladı.Hatta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk gibi isimler hakkındaki sorulara hakaret içeren yanıtlar verdiği ortaya çıkan Grok hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama (TCK/216/2), Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ve 5816 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldı.Peki, Grok nedir, nasıl çalışır? X platformunun sahibi Elon Musk tartışmalara ne yanıt verdi?Grok nedir?X'in açıklamasına göre Grok soruları yanıtlama, problemleri çözme ve beyin fırtınası yapma gibi görevleri tamamlamaya yardımcı olan bir yapay zeka asistanı. X'te kullanıcılar, paylaşımlar hakkında merak ettikleri soruları Grok'a sorarak konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. X, Grok'un kullanıcıların tümünün kullanımına açık olduğunu ve xAI'ın son teknoloji ürünü büyük dil modeli (LLM) ile desteklendiğini belirtiyor.Ancak platform, Grok'un verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmiyor. X platformunun Grok hakkına verdiği bilgilerde "Yanlış bilgileri doğruymuş gibi verebilir, yanlış özet çıkarabilir veya bağlamın bir kısmını kaçırabilir. Aldığınız tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamanızı öneririz. Lütfen Grok ile yaptığınız sohbetlerde kişisel verileri veya hassas ve gizli bilgileri paylaşmayın" uyarıları dikkat çekiyor.X'in sahibi Elon Musk, Şubat ayında yapay zeka şirkeri xAI'nin yeni ücretli ürünü olan Grok 3'ü tanıtırken bunun, "Gezegendeki en akıllı yapay zekâ" olduğunu iddia etmiş ve "korkutucu şekilde akıllı" demişti.Grok'un son güncellemesinde neler değişti?Grok'un kullanıcıların sorularına küfür ve hakaret içeren yanıtlar vermesinin son güncelleme ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. X'in sahibi Elon Musk, 4 Temmuz tarihli X paylaşımında, Grok'un "önemli ölçüde geliştirildiğini söyledi ve kullanıcıların soru sorduklarında "bu farkı göreceklerini" belirtti.Musk, daha önce yapay zeka modeli Grok'un yanıtlarından "çok siyasi ve solcu" olması nedeniyle hoşlanmadığını da dile getirmişti.ChatGPT'nin analizine göre, güncelleme ile Grok'a iki yeni özellik eklendi: Siyasi doğruculuk dışı mod ve medya şüpheciliği.Güncelleme özellikleri ile Grok’a, "medya kaynaklı öznel görüşlerin önyargılı olduğunu varsay ve "siyasi olarak doğru olmayan, ama iyi temellendirildiği sürece çeki­nmeden ifade et" talimatları eklendi; ayrıca model, taraflı olabileceği düşünülen medya kaynaklarını sorgulamak üzere yapılandırıldı.Analize göre, yeni ayarlar Grok'un antisemitik ifadeler, Hitler'e övgü içeren beyanlar, Türkiye'de Erdoğan, Atatürk gibi siyasi figürlere yönelik hakaret içerikleri, Texas'taki sel felaketi için Trump ve Musk'ın “DOGE” politikalarını eleştiren içerikler üretmesine neden oldu.Grok hakkında Türkiye'de soruşturma başlatılırken Yahudi örgütü ADL ise Grok'un açıklamalarının sorumsuzca, tehlikeli, antisemitik, düz ve basit" olduğu açıklaması yaptı.X'in tepkisi ne oldu?Tartışmalar sonrasında X, Grok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik" ifadelerini kullandı.Elon Musk, tartışmalar karşısına sessizliğini korurken, 7 Temmuz'daki paylaşımına Grok'un 4. sürümünün perşembe günü piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.Kaynak : DW