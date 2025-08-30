A Yorum
Yapay zekanın ele geçireceği meslekler belirlendi.

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 30 Ağustos 2025 08:52:16

Araştırmaya göre yapay zeka, gençlerin "kitaptan öğrendiği" bilgileri daha kolay taklit edebildiğinden gençler yapay zeka karşısında daha fazla risk altında. Yeni bir rapor, ABD'de yapay zekanın yerini alması en muhtemel meslekleri ve işçileri ortaya koydu. Stanford ekonomistlerinin yürüttüğü araştırmaya göre yazılım geliştiricileri ve müşteri hizmetleri çalışanları şimdiden önemli sayıda çalışanın yerini kaybettiği iki meslek grubu çünkü yapay zeka, yaptıkları işi diğer mesleklere kıyasla daha kolay taklit edebiliyor.



Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar ve Ruyu Chen'in yaptığı araştırma, yapay zekanın üniversite düzeyindeki "kitap bilgilerini" simüle edebilmesi nedeniyle, 20'li yaşların başında ve ortasındaki gençlerin yapay zekaya en çok maruz kalan işlerde en ağır darbeyi alan grup olduğuna karşı da uyarıyor.

Raporda, yapay zekaya en fazla maruz kalan mesleklerde gençlerin istihdamı 2022'den Temmuz 2025'e kadar yüzde 6 azalırken, yaşlı çalışanlarda yüzde 6 ila 9 oranında arttığı bulundu.

CBS MoneyWatch'a konuşan Brynjolfsson, "Bu büyük dil modelleri, internet ve diğer yerlerdeki kitaplar, makaleler ve yazılı materyalle eğitiliyor" diyor.

   " Bu, birçok kişinin iş piyasasına girmeden önce üniversitelerde edindiği türden bir kitap bilgisi, bu yüzden [bununla]... Gençlerin sahip olduğu bilgi arasında çok fazla örtüşme var."

Ekonomistler yapay zeka kullanımının daha çok destekleyici bir rol oynadığı alanlarda, yani çalışanların yerine tamamen yerine geçmektense yardımcı olarak kullanıldığı yerlerde istihdamın arttığını belirtiyor.

Microsoft'un temmuzda yayımladığı başka bir çalışmada da yapay zeka tarafından ele geçirilme riski en yüksek ve en düşük meslekler listelenmişti.

Tercümanlar, çevirmenler, tarihçiler, yolcu hizmetli görevlileri ve satış temsilcileri yapay zeka tarafından en fazla tehdit altındaki meslekler arasında yer almıştı.

Diğer yandan dip tarama makinesi operatörleri, köprü ve baraj kapağı bekçileri, su arıtma tesisi ve sistem operatörleri gibi fiziksel açıdan zorlu ya da uzmanlık gerektiren roller yapay zeka açısından en güvenli meslekler olarak sınıflandırılmıştı.

Aynı ay yayımlanan başka bir raporda, özel sektör işverenlerinin üretken yapay zeka teknolojilerini daha fazla kullanmasının yalnızca temmuzda 10 binden fazla iş kaybına yol açtığı belirtilmişti.

Microsoft'un listeleri şu şekilde:

Üretken yapay zekadan en çok etkilenen ilk 40 meslek:
  •     Tercümanlar ve Çevirmenler
  •     Tarihçiler
  •     Yolcu Hizmetleri Görevlileri
  •     Satış Temsilcileri
  •     Yazarlar ve Edebiyatçılar
  •     Müşteri Hizmetleri Temsilcileri
  •     Bilgisayarlı Sayısal Kontrol Programcıları
  •     Telefon Operatörleri
  •     Bilet Sorumluları ve Seyahat Memurları
  •     Yayın Spikerleri ve Radyo DJ’leri
  •     Simsarlar
  •     Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri
  •     Telepazarlamacılar
  •     Konsiyerjler
  •     Siyaset Bilimciler
  •     Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler
  •     Matematikçiler
  •     Teknik Yazarlar
  •     Düzeltmenler ve Yazım Denetçileri
  •     Host ve Hostesler
  •     Editörler
  •     İşletme Öğretmenleri (Yükseköğretim)
  •     Halkla İlişkiler Uzmanları
  •     Ürün Tanıtımcıları
  •     Reklam Satış Temsilcileri
  •     Yeni Banka Hesabı Açmaktan Sorumlu Memurlar
  •     İstatistik Asistanları
  •     Gişe ve Kiralama Memurları
  •     Veri Bilimcileri
  •     Bireysel Finans Danışmanları
  •     Arşivciler
  •     Ekonomi Öğretmenleri (Yükseköğretim)
  •     Web Geliştiricileri
  •     Yönetim Analistleri
  •     Coğrafyacılar
  •     Modeller
  •     Pazar Araştırma Analistleri
  •     Kamu Güvenliği Telekomünikasyon Görevlileri
  •     Santral Operatörleri
  •     Kütüphanecilik Öğretmenleri (Yükseköğretim)

Üretken yapay zekadan en az etkilenen ilk 10 meslek:
  •     Dip Tarama Makinesi Operatörleri
  •     Köprü ve Baraj Kapağı Bekçileri
  •     Su Arıtma Tesisi ve Sistem Operatörleri
  •     Döküm Kalıp ve Maça Üreticileri
  •     Demiryolu Ray Döşeme ve Bakım Ekipmanı Operatörleri
  •     Kazık Çakma Operatörleri
  •     Zemin Zımparalama ve Cilalama Ustaları
  •     Hastabakıcılar
  •     Motorbot Operatörleri
  •     Ağaç Kesme Ekipmanı Operatörleri

Kaynak : independent.co.uk

