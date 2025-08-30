Yapay zekanın ele geçireceği meslekler belirlendi.

Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 30 Ağustos 2025 08:52:16









Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar ve Ruyu Chen'in yaptığı araştırma, yapay zekanın üniversite düzeyindeki "kitap bilgilerini" simüle edebilmesi nedeniyle, 20'li yaşların başında ve ortasındaki gençlerin yapay zekaya en çok maruz kalan işlerde en ağır darbeyi alan grup olduğuna karşı da uyarıyor.

Tercümanlar ve Çevirmenler

Tarihçiler

Yolcu Hizmetleri Görevlileri

Satış Temsilcileri

Yazarlar ve Edebiyatçılar

Müşteri Hizmetleri Temsilcileri

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol Programcıları

Telefon Operatörleri

Bilet Sorumluları ve Seyahat Memurları

Yayın Spikerleri ve Radyo DJ’leri

Simsarlar

Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri

Telepazarlamacılar

Konsiyerjler

Siyaset Bilimciler

Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler

Matematikçiler

Teknik Yazarlar

Düzeltmenler ve Yazım Denetçileri

Host ve Hostesler

Editörler

İşletme Öğretmenleri (Yükseköğretim)

Halkla İlişkiler Uzmanları

Ürün Tanıtımcıları

Reklam Satış Temsilcileri

Yeni Banka Hesabı Açmaktan Sorumlu Memurlar

İstatistik Asistanları

Gişe ve Kiralama Memurları

Veri Bilimcileri

Bireysel Finans Danışmanları

Arşivciler

Ekonomi Öğretmenleri (Yükseköğretim)

Web Geliştiricileri

Yönetim Analistleri

Coğrafyacılar

Modeller

Pazar Araştırma Analistleri

Kamu Güvenliği Telekomünikasyon Görevlileri

Santral Operatörleri

Kütüphanecilik Öğretmenleri (Yükseköğretim)

Dip Tarama Makinesi Operatörleri

Köprü ve Baraj Kapağı Bekçileri

Su Arıtma Tesisi ve Sistem Operatörleri

Döküm Kalıp ve Maça Üreticileri

Demiryolu Ray Döşeme ve Bakım Ekipmanı Operatörleri

Kazık Çakma Operatörleri

Zemin Zımparalama ve Cilalama Ustaları

Hastabakıcılar

Motorbot Operatörleri

Ağaç Kesme Ekipmanı Operatörleri

Araştırmaya göre yapay zeka, gençlerin "kitaptan öğrendiği" bilgileri daha kolay taklit edebildiğinden gençler yapay zeka karşısında daha fazla risk altında. Yeni bir rapor, ABD'de yapay zekanın yerini alması en muhtemel meslekleri ve işçileri ortaya koydu. Stanford ekonomistlerinin yürüttüğü araştırmaya göre yazılım geliştiricileri ve müşteri hizmetleri çalışanları şimdiden önemli sayıda çalışanın yerini kaybettiği iki meslek grubu çünkü yapay zeka, yaptıkları işi diğer mesleklere kıyasla daha kolay taklit edebiliyor.Raporda, yapay zekaya en fazla maruz kalan mesleklerde gençlerin istihdamı 2022'den Temmuz 2025'e kadar yüzde 6 azalırken, yaşlı çalışanlarda yüzde 6 ila 9 oranında arttığı bulundu.CBS MoneyWatch'a konuşan Brynjolfsson, "Bu büyük dil modelleri, internet ve diğer yerlerdeki kitaplar, makaleler ve yazılı materyalle eğitiliyor" diyor." Bu, birçok kişinin iş piyasasına girmeden önce üniversitelerde edindiği türden bir kitap bilgisi, bu yüzden [bununla]... Gençlerin sahip olduğu bilgi arasında çok fazla örtüşme var."Ekonomistler yapay zeka kullanımının daha çok destekleyici bir rol oynadığı alanlarda, yani çalışanların yerine tamamen yerine geçmektense yardımcı olarak kullanıldığı yerlerde istihdamın arttığını belirtiyor.Microsoft'un temmuzda yayımladığı başka bir çalışmada da yapay zeka tarafından ele geçirilme riski en yüksek ve en düşük meslekler listelenmişti.Tercümanlar, çevirmenler, tarihçiler, yolcu hizmetli görevlileri ve satış temsilcileri yapay zeka tarafından en fazla tehdit altındaki meslekler arasında yer almıştı.Diğer yandan dip tarama makinesi operatörleri, köprü ve baraj kapağı bekçileri, su arıtma tesisi ve sistem operatörleri gibi fiziksel açıdan zorlu ya da uzmanlık gerektiren roller yapay zeka açısından en güvenli meslekler olarak sınıflandırılmıştı.Aynı ay yayımlanan başka bir raporda, özel sektör işverenlerinin üretken yapay zeka teknolojilerini daha fazla kullanmasının yalnızca temmuzda 10 binden fazla iş kaybına yol açtığı belirtilmişti.Microsoft'un listeleri şu şekilde:Üretken yapay zekadan en çok etkilenen ilk 40 meslek:Üretken yapay zekadan en az etkilenen ilk 10 meslek:Kaynak : independent.co.uk