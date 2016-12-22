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Commerzbank’a göre Türkiye’de ekonomi çöküyor!!!

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 22 Aralık 2016 01:20:40

Türkiye ekonomisinde kriz derinleşiyor. Tüketici güveni 14 ayın en düşüğünde. Commerzbank’a göre Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 beklentilerinin hepsi masal. Commerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin oldukça kötümser öngörülerin olduğu bir rapor yayımladı. Raporun başlığı bile içeriğin ne kadar karamsar olduğunun göstergesi.

“Türkiye: Ekonomi çöküyor” başlıklı raporda büyüme verilerinde yapılan revizyonları hatırlayan Commerzbank, verilerde mevsimsellikten arındırılmış rakamlara yer verilmediğini, buna karşın kendi hesaplarını yaptıklarını belirtti.



Commerzbank, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerini kendisi mevsimsellikten arındırdı. Ekonomistlere göre bu hesapla Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.5 oranında küçüldü. TÜİK, üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda yüzde 1.8 küçüldüğünü açıklamıştı. Commerzbank’a göre yüzde 4.5 daralma ekonomi için ‘felaket’ düzeyde dedi ve şu açıklamayı yaptı: “Ekonominin sonraki 3 çeyrek boyunca aynı oranda daraldığını düşünün. Bu 2017’nin ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 16.8 daralmaya işaret ederdi.” 2017’ye baz etkisi ile düşük büyüme ile girileceğini öngören Commerzbank, ekonominin 2017’de büyüme kaydetmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.

“Türkiye ekonomisinin mevcut durumu oldukça kötü. Büyüme verileri de bunu gösterdi” diyen Commerzbank, “Ancak gerçekte durum daha kötü ve 2017’ye ilişkin bütün tahmin tamamen masal” ifadelerini kullandı. 2017 için Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3.1, kendilerinin ise yüzde 1.9 büyüme beklediğini hatırlayan banka, önümüzdeki aylarda çok sert aşağı yönlü revizyonların geleceğini tahmin etti. Commerbank’a göre bu zaten baskı altında olan TL için zor dönemin devam edeceği anlamına geliyor.

Goldman Sachs da, T.C Merkez Bankası’nın 2017’de enflasyona karşı faizleri 200 baz puan artırmasını bekliyor. Ekonomiyi desteklemek için mali teşviklerle birlikte Merkez Bankası’nın finansal koşulları olabildiğince gevşek tutmasını bekleyen Goldman Sachs’a göre bu TL’nin zayıflamasına neden olacak. Bankanın 12 ay sonrası dolar/ TL tahmini 3.60 seviyesinde. Goldman, 2017’de kur artışı ve Fed’den 2017’de 3 faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası aralık toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında azaldı. Kasımda 68.93 olan endeks değeri aralıkta 63.38 oldu. Böylece yüzde olarak Kasım 2008’den bu yana en sert aylık düşüş gerçekleşmiş oldu. Küresel krizin patlak verdiği 2008’in Ekim ve Kasım aylarında endeks arka arkaya yüzde 9.6 ve 8.78 oranlarında düşmüştü. Değer bazında bakıldığında ise endeks Ekim 2015’ten bu yana en düşük seviyede. Endekste en son ağustos ayında yükseliş görülmüştü. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 düşüş gösterdi. Kasımda 95.06 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9.5 oranında düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.3 oranında azalarak, aralıkta 65.42 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 17.9 oranında azaldı.


Commerzbank kimdir?

Commerzbank AG 615 milyar euro tutarındaki cirosuyla Avrupa'nın en büyük emlak bankası olan Eurohypo'u devraldıktan sonra, Deutschebank'tan sonra en büyük ikinci banka haline geldi. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunur. Uluslararası bankalar statüsünde olan bu bankayı 2008 yılı itibarıyla Klaus Peter Müller yönetir

Commerzbank AG 1870 yılında Hamburg'ta bulunan işadamları ve özel küçük bankacılar tarafından kuruldu. Başlangıçta İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Hanseatic Bank'ın yan kuruluşuydu. I. Dünya Savaşı'na kadar sadece Hamburg'ta çalışmalar yaptı. 1897 yılında Berlin'de ilk olarak şube açtı. 1905 yılında Berliner Bank ile birleşti. 1920 yılında Magdeburg'ta bulunan Mitteldeutschen Privatbank AG da Commerzbank'a katılınca şirketin adı Commerz- und Privatbank AG olarak değişti. Şirketin hisseleri borsaya girdi. Commerzbank bünyesinde Almanya'nın en önemli 30 şirketinin bulunduğu Alman Borsa Endeksi DAX'ın listesinrde yer alır.

Hisselerine sahip olduğu bankalar
  • % 100% - Essen Hyp - Hypothekenbank in Essen AG
  • % 98,04 - Eurohypo AG Konzern
  • % 79, - comdirect Bank AG Konzern, Quickborn
  • % 72,0 - BRE Bank SA Konzern (Polen)
  • % 60, + 1 Aktie - Forum Bank (Ukraine)
  • % 15,32 - Promsvyazbank (Russland)
  • % 1,6 - MedioBanco (Spanien)
  • % 1,1 - AMB Generali
  • % 100 - COMINVEST Asset Management S.A., Luxemburg
  • % 75 - Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG, Luxemburg
  • % 100 - Commerz Business Consulting GmbH
  • % 100 - pdv.com Beratungs-GmbH in Bremen
  • % 100 - EBASE, München
  • % 40 - Deutsche Schiffsbank AG Hamburg
  • Bank Dhofar, Oman
  • Prokredit Bank Albania
  • Prokredit Bank Bulgaria
  • Prokredit Bank Bosnia-Herzegovina
  • Prokredit Bank Romania
  • Prokredit Bank Serbia
  • Prokredit Bank Kosovo
  • Commerzbank Sao Paulo Servicos Ltda.
  • Afina Pentor, Spanien
  • ThyssenKrupp AG
  • Linde AG


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