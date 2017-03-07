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Türkiye sefalette ilk beşe girdi.

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 07 Mart 2017 04:37:37

ABD yayın kuruluşu Bloomberg’in işsizlik ve enflasyon verileriyle oluşturduğu Sefalet Endeksi’nde Türkiye, iflasın eşiğindeki ülkelerin hemen ardından 5’inci sıraya yerleşti. 65 ülkenin yer aldığı endekste Venezuela yüzde 491.9'luk enflasyon oranı, yüzde 7.8 civarında seyreden işsizlik ile açık arayla en tepede yer aldı.

Onu işsizlik + enflasyon oranı yüzde 32'yi geçen Güney Afrika ile ekonomileri batma-çıkma çizgisindeki Arjantin ve Yunanistan izledi. Türkiye ise 2017 beklentilerine göre yüzde 9 civarında enflasyon ve yüzde 10 seviyesindeki işsizlik oranıyla 5'inci oldu. Bloomberg, Türkiye'nin 2016 yılı rakamlarına göre yüzde 18.4 ile 7'nci olduğunu kaydetti. Türkiye'deki en son veriler, endekste esas alınanlardan daha yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, yıllık tüketici fiyatları artışı yüzde 10.13'ü, işsizlik oranı ise 12.1'i buldu. Bu oranlar esas alındığında Türkiye neredeyse Yunanistan ile aynı seviyeye çıkıyor.

Bloomberg, Tayland'ın işsizlik hesaplaması yöntemi sayesinde yine endeksin en son sırasında yer aldığını; Hong Kong, Tayvan, Hollanda, Çin, Ekvador ve Rusya'nın verilerinin ise düzeldiğini belirtti.






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