Mutlulukta Norveç 1. Avusturalya 9. Türkiye 69. sırada yeraldı.

Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 21 Mart 2017 04:38:49













Dünyanın en mutlu ülkesi Norveç . 2017 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Norveç Danimarka'yı geride bırakarak dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Avusturalya 9. sıradayken Türkiye 69. sırada yer aldı. İsrail ve Kosta Rika ise sürpriz şekilde ilk 15 ülke arasında yer alıyor.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılında başlatılan bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın (SDSN) ürettiği rapora göre Kuzey Avrupa ülkeleri en mutlu ülkeler.Sahra altı Afrika'daki ülkeler ile Suriye ve Yemen listede yer alan 155 ülke içerisinde en mutsuz ülkeler arasında yerlerini aldılar.SDSN direktörü ve BM Genel Sekreteri özel danışmanı Jeffrey Sachs, "Mutlu ülkeler sağlıklı refah dengesine ve sosyal sermayeye, yani toplum içerisinde yüksek derecede güven, düşük eşitsizlik ve hükümete güvene sahipler" dedi.Raporda ilk 10'u Norveç'in yanında Danimarka, İzlanda, İsviçre, Finlandiya, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve İsveç oluşturdu.Listenin en sonunda ise Güney Sudan, Liberya, Gine, Togo, Ruanda, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti oluşturdu.Avrupa ülkelerinden Almanya 16. sırada, İngiltere 19. sırada ve Fransa 31. sırada yer aldı. ABD ise bir sıra gerileyerek 14. oldu.Türkiye listede 69. sırada yer alabildi.İşte o liste: