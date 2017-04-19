A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralya’nın yıllık turizm harcaması 27 milyar dolar

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 19 Nisan 2017 14:16:27

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Turizm Barometresi ’ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20’si Çinli turistlere ait. Hatta, Çin anakarasına bağlı Hong Kong’un da harcamalarıyla bu pay yüzde 22.8’e ulaşıyor.



Sadece Çinli turistlerin geçen yılki harcamaları, bir önceki yıldan 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aştı. Hong Kong’un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkıyor.

TUYED (Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) yönetiminin UNWTO Turizm Barometresinden derlediği bilgiler, Çin’in dünya turizminin önemli bir kaynak pazarı haline geldiğini ortaya koyuyor. Çin, 2016 yılında uluslararası turizm pazarına 135 milyon vatandaşını turist olarak gönderdi. Bu turistlerin gerçekleştirdiği 261 milyar dolarlık harcamalar, Çin’i dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesinde birinci sıraya taşıdı.

Turizm hareketleri Asya-Pasifik’e kaydı

Çin’in birinci olduğu dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesine baktığımızda 121 milyar dolarlık harcamayla ABD’nin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Listenin ilk beşini oluşturan diğer ülkelerin listedeki yeri ve harcamaları ise şöyle belirleniyor:  Üçüncü Almanya 81 milyar dolar, dördüncü İngiltere 63 milyar dolar, beşinci Fransa 40 milyar dolar.

UNWTO’nun Turizm Barometresi, dünyada turizm hareketlerinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığına işaret ediyor. Nitekim dünyada en fazla turizm harcaması yapan Çin’in yanı sıra, ilk 10 ülke listesine baktığımızda, Asya-Pasifik bölgesinden başka ülkelerin de girdiğini görüyoruz. Buna göre bu ülkeler ve harcamaları ise şöyle belirleniyor:  Güney Kore Cumhuriyeti 27 milyar dolar, Avustralya 27 milyar dolar ve Çin anakarasına bağlı Hong Kong 24 milyar dolar.

En büyük 50 kaynak pazar konumundaki bazı ülkeler ve 2016 yılındaki artışlar ise şöyle kaydedildi:  Vietnam yüzde 28, Arjantin yüzde 26, Mısır  yüzde 19, İspanya yüzde 17, Hindistan  yüzde 16, İsrail ve Ukrayna  yüzde 22, Katar ve Tayland da yüzde 11.

Dünyadaki beş harcamanın birini Çinli turistler yapıyor (Milyar dolar)
    
1.Çin (2015) 249.8 | (2016) 261.1 | %20.9
2.ABD (2015) 112.9 | (2016) 121.5 |  %9.5
3.Almanya (2015)  77.5 | (2016) 81.1 |  %6.5
4.İngiltere (2015)  63.3 | (2016) 63.6 | %5.3
5.Fransa (2015) 38.4 | (2016) 40.9 | %3.2
6.Kanada (2015) 30.1 | (2016) 29.1 | %2.5
7.Güney Kore (2015) 25.3 | (2016) 26.6 | %2.1
8.Avustralya (2015)  24.4 | (2016) 24.7 | %2.0
9.İtalya (2015) 23.8 | (2016) 25.3 | %2.0
10.Hong Kong (Çin) (2015) 23.1 | (2016) 24.1 | %1.9

Kaynak: UNWTO

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Hayır ve Ötesi'nden referandum için ön rapor: Bu kanıtlar iptali gerektirir
Türkiye Barolar Birliği'nden YSK'ye çok sert tepki
Bahçeci Devlet’in Ötekileştirdikleri
'Çaldığı paraları nerelerde sakladığını biliyoruz'
Yurt dışında oy kullanabilecek kaç Türk seçmen var?
Yabancılara 457 vizesi verilmeyecek
Almanya'daki üç milyondan fazla Türk vatandaşını!!!
AKP, Devlet Değildir! Ulusal Onurumuz için AKP’ye “Hayır” Denmelidir!
Türkiye yeniden sabıkalılar listesinde
Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor

İşsizler cumhuriyeti…
Emlak balonu uyarısı!
Türkiye'yi terk eden milyonerler Avustralya’ya mı geliyor?
Türkiye artık daha pahalı.
250 milyarlık kredi zorda
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?

Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
Avustralya’nın yıllık turizm harcaması 27 milyar dolar
Tipik bir Avustralyalı mısınız?
Melbourne, dünyanın 'en iyi' 15 teknolojik şehri listesinde
'Hayır' yüzde 57.75
2100'de bizleri neler bekliyor?

Türk Halkının Hurafe ve Safsata ile Sınavı
Sahte Haberlere Neden İnanıyoruz?
Referandumun önemi (4) Konuşunca Seçmenler
Referandumun önemi (3) “EVET” Kazanmazsa / Kazanamazsa
Referandumun önemi (2)
Yalancının Mumu
Etnan Bey Duymasın
Erkan Yolaç
Kayahan
Edebiyat Takviminden Notlar; Ocak – Şubat

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 