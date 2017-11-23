Kategori: Çevre | 0 Yorum | 23 Kasım 2017 22:18:24

İsveç'te üç akademisyenin hazırladığı iklim mültecileri konulu raporda, 2085 yılında sıcaklığın 2-3 derece artmasıyla birlikte, en kötü ihtimalli senaryoya göre 5 milyar 315 milyon kişinin su kıtlığı yaşayacağı kaydedildi. Uppsala Sverige Lantbruks Üniversitesi'nde (SLU) yüksek lisansını tamamlayan ve çevre iletişimi ve çatışmaları alanında uzmanlaşma çalışmaları sürdüren Emine Karakitapoğlu'nun İsveçli 2 akademisyenle birlikte iklim mülteciliğiyle ilgili hazırladıkları raporun ikinci bölümünde, ürkütücü tahminler açıklandı.Küresel iklim değişikliğine bağlı gelişen felaketler nedeniyle 2050 yılı itibarıyla 200 milyon kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalacağı öngörülen Stokholm merkezli düşünce kuruluşu FORES bünyesinde hazırlanan raporda, Utrech Üniversitesi'nden Prof. Frank Bierman ve Wageningen Üniversitesi'nden Yard. Prof. Ingrid Boas'ın 2080- 2085 yıllarına yönelik bu konulardaki bilimsel araştırmaları ve tahminlerine de yer verildi.KASIRGA DALGALARI HER YIL 225 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEKOdatv'nin aktardığına göre, birçok yönüyle ele alınan değerlendirmelerde, bugünkü şartlardaki koruma mekanizmaları varsayılarak deniz seviyesinin yaklaşık 38 santimetre yükselmesiyle birlikte kasırga dalgalarından, 2080 yılı itibariyle her yıl 225 milyon 560 bin kişinin etkileneceği düşünülüyor.BÖLGELERE GÖRE ETKİLENECEK NÜFUSBuna göre, Güney Akdeniz'de 13 milyon, Batı Afrika'da 36 milyon, Doğu Afrika'da 33 milyon, Güney Asya'da 98 milyon, Güneydoğu Asya'da 43 milyon, küçük ada devletleri olarak da Karayip'te 1 milyon 350 bin, Hint Okyanusu'nda 920 bin ve Pasifik'te 290 bin kişi bu kasırgalardan etkilenecek. Koruma mekanizması şartlarının olabildiğince güçlendirilmesi durumunda ise 225 milyon kişi sayısının 91 milyon 180 bine düşürülebileceği tahmin ediliyor.SICAKLIK 2-3 DERECE ARTACAK, SU KITLIĞI YAŞANACAKAynı raporda sıcaklığın 2-3 derece artması yüzünden 2085 yılı itibariyle su kıtlığı riski altında olan kişi sayısına ilişkin de rakamlar ortaya konuldu. Nüfus düzeyine bağlı olarak yapılan bilimsel tahminlere göre, dünya nüfusunun çok önemli bölümünün su kıtlığı yaşayacağı öngörülüyor. Bilimsel tahminler en kötü ihtimal ve en iyi ihtimalli senaryolar olarak iki kategoride ele alındı. En iyi ihtimale göre 463 milyon, en kötü ihtimalli senaryoya göre de 5 milyar 315 milyon kişi su kıtlığıyla karşı karşıya kalacak.TÜRKİYE DE TEHLİKEDEEn iyi ve en kötü ihtimalli senaryolara göre su kıtlığı yaşayacak nüfus rakamları şöyle; Kuzey Afrika 155-599 milyon, Güney ve Doğu Afrika 15-529 milyon, Batı Afrika 27-517 milyon, Güney Asya 39-812 milyon, Batı Asya 95-492 milyon, Merkez Asya 14-228 milyon, Doğu Asya 41 milyon - 1 milyar 577 milyon, Merkez Amerika 5-246 milyon, Güney Amerika 72-272 milyon, Karayip 0-73 milyon. Bu verilere göre Türkiye'yi de içine alan Batı Asya ülkelerinde en iyi ihtimalde 95 milyon, en kötü ihtimalde 492 milyonluk nüfus su kıtlığı tehlikesi altında.AFRİKA'DA SU KITLIĞI YAŞANAN ÜLKE SAYISI 24'E ÇIKACAKKuraklık ve su baskınlarına ilişkin tahminlerde, 14 Afrika ülkesinin şu anda su kıtlığı yaşadığı vurgulandı. Afrika'da bu rakamın 2030'a kadar 24'e yükselmesi bekleniyor. Himalayalardaki buzulların erimesi nedeniyle milyonların risk altında olduğu belirtilen raporda, Himalaya- Hindu Kush alanında yaşayan dünya nüfusunun yüzde 50-60'ının su baskınlarından etkileneceği öngörülüyor. Güney Amerika'daki buzul erimesinin de 2050'ye kadar 40 milyon kişi için su baskınına sebep olacağı anlatılan raporda, Karayipler'de yağış miktarının düşük olduğu dönemlerde suyun varlığının oldukça az olabileceği kaydedildi.