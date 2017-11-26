Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 26 Kasım 2017 06:32:04









Hrant Dink Vakfının Medyada Nefret Söylemi Projesi kapsamında hazırladığı, 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan Medyada Nefret Söylemi Raporu yayınlandı. Dört aylık dönemde hakkında en çok nefret söylemi üretilen grup bir kez daha Yahudiler oldu.En çok köşe yazılarındaMedyada Nefret Söylemi Raporuna göre, söz konusu dönemde etnik ve dini grupları hedef alan 1.910 köşe yazısı ve haber, bu yazılardaysa toplam 2.466 nefret söylemi tespit edildi. Tekrarlanan içerikler çıkarıldığında incelenen içeriklerin 1082’sini köşe yazıları, 759’unu haberler oluşturdu.Yahudiler birinci, Suriyeliler ikinci sırada164 sayfalık raporda, nefret söylemine en çok hedef olan grubun Yahudiler olduğu ortaya çıktı. Yahudilere yönelik 493 içerik yer alırken, ikinci sırada 472 içerikle Suriyeliler yer aldı. 247 içerikle Ermeniler ve 212 içerikle Rumlar, hedef olan üçüncü ve dördüncü gruplar oldu.İsrail yerine ‘Yahudi’ kullanıldıYahudilerle ilgili içerikler özellikle İsrail-Filistin çatışmaları ve Mescid-i Aksa’da gerginlikleri ile artış gösterdi. Bu gelişmeleri konu alan haberlerde düşmanlaştırılmaya sıkça rastlanırken ‘İsrail devleti’, ‘İsrail’, ‘İsrail ordusu’ gibi kişi/kurumları ifade eden sözcüklerin yerine Yahudi kimliği genelleme yapılarak kullanıldı, hedef gösterildi; Türkiye’ye yönelik bir tehdit’ olarak gösterildi.