A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

ILO'dan Türkiye'ye OHAL uyarısı

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 12 Şubat 2018 07:24:09

ILO’nun en önemli denetim organlarından olan Uzmanlar Komitesi, yayımladığı raporda, Türkiye’de örgütlenme hakkı önündeki engellere dikkat çekti. Raporda OHAL uygulamaları da geniş yer tutu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi’nin 2018 yılı Uluslararası Çalışma Standartlarının Uygulanması Raporu yayımlandı.

ILO’nun en önemli denetim organlarından olan Uzmanlar Komitesi, bu raporunda, 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’nin uygulanması bakımından Türkiye’ye ilişkin önemli tespit ve eleştirilerde bulundu.



Uzmanlar Komitesi, Türkiye hükümetinden, hem özel sektörde hem de kamuda sendika karşıtı ayrımcılıkla ilgili veri toplanması için bir sistem kurması talebinde bulunduklarını hatırlatarak, süreçle ilgili bilgi istedi.

OHAL ve ihraçlar

Raporda, OHAL sürecinde yaşananlara geniş yer verildi. OHAL sürecinde 100 binden fazla insanın işinden edildiğine dikkat çeken Komite, KESK’e bağlı Eğitim Sen’in bin 564, DİSK’e bağlı Genel-İş’in ise bin 959 üyesinin işten atıldığını, işten atılanların içinde sendika yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin de olduğunu aktardı. Sendikalı olduğu, sendika temsilciliği yaptığı, sendikal faaliyetler içinde yer aldığı için hiç kimsenin ihraç edilmediği ve edilmeyeceği konusunda güvence verilmesi gerektiğini vurgulayan Komite, hükümetten OHAL’in suiistimal edilmemesi için gerekli önlemleri almasını ve kendilerine bu konuda bilgi vermesini talep etti.

İşkolu ve işyeri barajı

Uzmanlar Komitesi, daha önceki raporlarında olduğu gibi yine sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden biri olan işkolu barajını eleştirdi. Türkiye’de sendikalaşma ve toplu sözleşmeden yararlanma oranlarının düşüklüğüne işaret edilen raporda, “Komite hükümetten, sosyal taraflarla işbirliği içinde işkolu barajının örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirmesini ve yasayı gözden geçirmesini ister” denildi.

İşyeri barajına da değinilen raporda, Türk-İş’in “esnek çalışma biçimleri giderek yaygınlaşırken işyerlerinde toplu sözleşme yapabilmek için yüzde 50 çoğunluğa ulaşmanın güç olduğu” şeklindeki görüşüne yer verildi. Komite, bir kez daha, işyerinde örgütlenme çalışması yapan sendikalardan hiçbirinin toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu elde edemediği durumlarda, tüm sendikalara kendi üyeleri için toplu pazarlık yapma hakkının tanınmasını önerdi.

Raporda ayrıca kamu çalışanlarının örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı konusunda yaşadığı sıkıntılara da işaret edilerek, kamuda toplu pazarlığın en çok üyesi olduğu gerekçesiyle yalnızca Memur-Sen ile yapılması eleştirildi.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Çılgın proje mi? Rant projesi mi?
Türkiye’de 106.740 silah kayıp!!!
Türkiye, özgür dünyada olamaz…
Buyrun: Google'u ilk Sultan Abdülhamid Han icat etmiş
Haber olamayan iş cinayetleri!!!
Zina planı kadınları endişelendiriyor!
Suriye'de 'gıdaya karşılık cinsel ilişki' skandalı
İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olma yolunda
Laik Türkiye'de helal otele 6 yaş sınırı
16 yıllık korkutan ‘yıkım’ tablosu

Türkiye'de 1 yılın açığı 52 yıla bedel
Türkiye de inşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı.
Yurttaşa 416 milyarlık nükleer fatura
Avrupa Birliği : Türkiye, kara listeye girebilir
Bitcoinin yeni rekoru 8315 Amerikan doları
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik
Hala birbirimize kitap armağan ediyor muyuz?
Aydın Boysan'dan öğüttler "rakı adabı"…
15 yılda 6 bin 375 kadın öldürüldü…
Alzheimer : Yüzyılın Belası

Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Çığlık
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

20 yıl sonra Türkiye …!
Kanal İstanbul projesinin yaratacağı ekolojik tahribat
Yüz yılın projesi mi? Çevre sorunu mu?
Korkunç rapor: Milyarlarca insan için su felaketi!
Türkiye ‘gıda egemenliğini’ kime karşı, nasıl kaybetti?
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?
Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!

Uzay yolculuğunda bir devrim
Asurlu tüccarların tabletleriyle Anadolu'da yeni antik kentler bulundu
Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Göbekli Tepe’nin üç taşı, üç rengi
Bir Altın Elbiseli Adam daha bulundu!
Ne 16 yılmış!
'Toplam özgürlük’ Türkiye’de söz edilemeyecek bir kavram
Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde düşmeye devam ediyor
Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'
ILO'dan Türkiye'ye OHAL uyarısı

Zenginler ne kadar zengin?
Mana’lı söylesi
YouTube’un akıllı yazılımı gerçekleri nasıl çarpıtıyor?
Gardırop Atatürkçüsü Kimdir?
İslam ve eşcinsellik üzerine…
Kanıma Dokunur
GİRDAP
ANDIMIZ
Edebiyat Notları, Kasım - Aralık
Küçük Kadınlar

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 