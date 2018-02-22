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Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde düşmeye devam ediyor

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 22 Şubat 2018 11:29:06

Türkiye'nin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri gerilemeye devam ediyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International - TI) 2017 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 40 puan alan Türkiye, altı basamak daha gerileyerek 180 ülke arasında 81. sırada yer aldı. Böylece, endekste dört yıl üst üste gerileyen Türkiye, son beş yıl içinde 10 puanlık bir düşüşle 28 sıra kaybetti. Son 5 yılda en çok puan kaybeden dördüncü ülke oldu.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 118 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Derneği (TI), 1995´ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi´nin 2017 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye, 28 üye ülke arasında sonuncu sıraya yerleşti. Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise 13. sırada bulunurken, 35 OECD üyesi devlet arasında ise sondan ikinci sırada yer aldı.


YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİNDE İLK ÜÇ SIRA
– Yeni Zelanda (89),
– Danimarka (88)
– Finlandiya (85) bulunuyor.
ENDEKSİN SON ÜÇ SIRASI
– Suriye (14),
– Güney Sudan (12)
– Somali (9) yer aldı.
2012-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK PUAN KAYBEDEN BEŞ ÜLKE
– Saint Lucia (-16),
– Bahreyn (-15),
– Suriye (-12)
– Türkiye (-10)
– Gine (-8) oldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada, “2017 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu gösteriyor” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Bu alanlarda yaşanan ihlaller Türkiye’yi yolsuzluk algısı açısından oldukça riskli bir noktaya taşıyor.

“Kamu ihale mevzuatına uyulmaması, 200’ün üzerinde değişiklik ve kapsamı genişletilen istisnalarla mevzuatın ve ilgili kurumların işlevini yitirmesi en temel sorunlar arasında bulunuyor.

“Bir önceki yıl yatırımlar ve kamu hizmet ve alımlarının yüzde 40’ı Kamu İhale Kurumu´nun (KİK) kapsamı dışında gerçekleştirilirken, KİK kapsamındaki ihalelerin de yüzde 27.7’sinde açık ihale usulünden farklı yöntemler kullanıldı.

“Buna ek olarak birçok politikacının ve üst düzey kamu görevlisinin yakınlarının, önemi her geçen yıl daha çok anlaşılması gereken liyakat ilkesine aykırı bir biçimde kamu görevlerine atandığına dair çok sayıda bilginin basında yer alması, yolsuzlukla ilgili olumsuz algıyı besleyen unsurlar arasında bulunuyor.”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı E.Oya Özarslan 2017 yılı sonuçlarını değerlendirirken, “Türkiye´nin son beş yılda 10 puan kaybetmesi, Endeks’te 28 ülkenin önümüze geçmesine neden oldu; bu da, dünyadaki rekabet gücümüzü azalttı. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlikten başka çıkar yolumuz yok” dedi.

BULGULARI KULLANILAN ARAŞTIRMALAR

Her ülke için en az 3 uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi; uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor.

Araştırma metodolojisine göre “sıfır” puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Bu yıl, Türkiye´nin puanı belirlenirken bulguları kullanılan sekiz araştırma sırasıyla şöyle:
– Global Insight Country Risk Ratings,
– Bertelsmann Foundation Transformation Index,
– IMD World Competitiveness Yearbook,
– Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index,
– World Justice Project Rule of Law Index,
– PRS International Country Risk Guide,
– Varieties of Democracy Project,
– Economist Intelligence Unit Country Ratings.

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