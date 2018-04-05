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Türkiye’de bir milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görüyor...

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 05 Nisan 2018 02:19:41

Akademisyen Prof. Dr. Esergül Balcı ve gönüllü ekibinin Türkiye’nin 16 ilinde yaptığı yüz yüze görüşmeler sonrasında yayımladığı rapor İzmir’de Eğitim-İş üyeleriyle paylaşıldı. Akademisyen Prof. Dr. Esergül Balcı ve gönüllü ekibinin Türkiye’nin 16 ilinde yaptığı yüz yüze görüşmeler sonrasında yayımladığı rapor İzmir’de Eğitim-İş üyeleriyle paylaşıldı.



Çarpıcı sonuçlar

Hazine kaynaklarından milyarlarca liranın dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü şemsiyesi altında çalışan tarikatlara aktarıldığı belirtilen raporda, şu saptamalara yer verildi:

* Türkiye’de bir milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görüyor.

* 2.6 milyon vatandaşın bir tarikatla organik bağı bulunuyor. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine sürekli katılan kişi sayısı ise 1.1 milyon. Sempatizan/destekçi/üye olmasa da toplantılarına en az bir kez katılmış ve yeniden katılabileceğini ifade eden kişi sayısı 1.5 milyon.

* Tarikat üyesi olduğunu ifade edenlerin yüzde 9’u ılımlı İslam tabirini reddediyor. Bunlar, İslam’ın özünün cihat olduğuna inanıyor. 234 bin tarikat üyesi potansiyel şiddet eğilimli ve teröre yatkın kişiler.

* Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu var. Sadece İstanbul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdürüyor. Türkiye genelinde 800’ün üzerinde faal medrese bulunuyor.

* MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53’tür. Bu kurumların 3’te 1’i mutlaka bir tarikata bağlı.

* Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayındadır (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılıdır. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor.

* Medreselere kaydolma yaşı ülkenin bazı bölgelerinde 3’e kadar düşüyor.


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