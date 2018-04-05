Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 05 Nisan 2018 02:19:41





Akademisyen Prof. Dr. Esergül Balcı ve gönüllü ekibinin Türkiye’nin 16 ilinde yaptığı yüz yüze görüşmeler sonrasında yayımladığı rapor İzmir’de Eğitim-İş üyeleriyle paylaşıldı. Akademisyen Prof. Dr. Esergül Balcı ve gönüllü ekibinin Türkiye’nin 16 ilinde yaptığı yüz yüze görüşmeler sonrasında yayımladığı rapor İzmir’de Eğitim-İş üyeleriyle paylaşıldı.Çarpıcı sonuçlarHazine kaynaklarından milyarlarca liranın dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü şemsiyesi altında çalışan tarikatlara aktarıldığı belirtilen raporda, şu saptamalara yer verildi:* Türkiye’de bir milyon çocuk tarikatların elinde eğitim görüyor.* 2.6 milyon vatandaşın bir tarikatla organik bağı bulunuyor. Tarikat üyesi olan ya da faaliyetlerine sürekli katılan kişi sayısı ise 1.1 milyon. Sempatizan/destekçi/üye olmasa da toplantılarına en az bir kez katılmış ve yeniden katılabileceğini ifade eden kişi sayısı 1.5 milyon.* Tarikat üyesi olduğunu ifade edenlerin yüzde 9’u ılımlı İslam tabirini reddediyor. Bunlar, İslam’ın özünün cihat olduğuna inanıyor. 234 bin tarikat üyesi potansiyel şiddet eğilimli ve teröre yatkın kişiler.* Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve bunların 400 kolu var. Sadece İstanbul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdürüyor. Türkiye genelinde 800’ün üzerinde faal medrese bulunuyor.* MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53’tür. Bu kurumların 3’te 1’i mutlaka bir tarikata bağlı.* Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayındadır (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılıdır. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor.* Medreselere kaydolma yaşı ülkenin bazı bölgelerinde 3’e kadar düşüyor.