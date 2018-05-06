Kategori: Çevre | 0 Yorum | 06 Mayıs 2018 12:44:50





Hükümet seçimden önce, turizm yatırımı için yatırımcı ve işletmecilere yapılan kıyı ve orman tahsisleri ile kira sürelerini 49 yıla uzatırken satışın da yolunu açtı. Hükümet, seçim öncesi turizm yatırımı amaçlı kıyı ve orman tahsisleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı. İktidara yakın isimlere rant aktarma aracı olan tahsis ve kiralamaların süresi 49 yıla kadar uzatıldı ve satışa da olanak sağlandı.29 yıllık süre 49 yıla çıktıMaliye Bakanlığı’nın, Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle kamu taşınmazları üzerindeki yeme, içme, dinlenme, konaklama, eğlence yerleri ile liman ve yat çekek yeri yapılması amacıyla değişiklikler yapıldı. Buna göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere verilen kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı süreleri 49 yıla uzatıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla yapılan 29 yıllık kira sözleşmelerinin süresi ise irtifak hakkına dönüştürülerek 49 yıla çıkartıldı.Yönetmelikle getirilen yeni haklardan yararlanmak için yatırımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli turizm belgesine sahip olup olmadıklarına bakılacak. Ancak, adına kiralama yapılan yatırımcı ve işletmeciler ile turizm amaçlı kıyı tesisi yatırımcı ve işletmecileri için turizm belgesi şartı aranmayacak.Süre uzatımından veya sözleşme değişikliğinden faydalanabilmek için turizm yatırımcıları ilgili bakanlıklara 5 Aralık 2018 tarihine kadar başvurabilecek. Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığına satın alma başvurusunda da bulunulabilecek.Kamu taşınmazlarının taksitle satışıYönetmelikle kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan ilgili mevzuat hükümleri ile taşınmazın hukuki ve fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanların, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilmesine de olanak sağlandı.Satış bedeli, taşınmazın bulunduğu zeminin değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin enkaz bedeli üzerinden belirlenecek. Beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi halinde satış bedeline yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.Satış bedeli, peşin veya en az yüzde 30’u peşin, kalanı beş yılda, on taksitle de ödenebilecek.Kaynak : birgun.net | NURCAN GÖKDEMİR