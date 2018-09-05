Türkiye’den göç %42 arttı.

Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 05 Eylül 2018 14:00:09

















Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin, yüzde 12,3’ünün 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 11,6 ile 20-24 ve yüzde 10,8 ile 30-34 yaş grubu izledi.









Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti.









Uluslararası alanda her geçen gün daha da önem kazanan göç olgusunun ekonomik, siyasi, demografik, sosyal ve kültürel etkileri bulunuyor. Demografi alanında yürütülen çalışmalarda, ulusal ve yerel düzeyde sosyo-ekonomik plan ve politikaların belirlenmesi ile göç yönetiminde yıllık göç akış istatistikleri önemli bir yere sahip.

TÜİK Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Buna göre 2017 yılında 253 bin 640 kişi Türkiye'den göç etti. Göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Türkiye’ye göç edenlerin sayısı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu.Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun yüzde 54’ünü erkek, yüzde 46’sını ise kadın nüfus oluşturdu.Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,3’ünü erkek, yüzde 47,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.Diğer yandan, Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir izledi.Türkiye’de ikamet eden nüfusun vatandaşlık ve doğum ülkesine göre dağılımı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yıllık olarak üretiliyor. Bununla birlikte, idari kayıtlardan elde edilen istatistiklerin geliştirilmesi kapsamında mevcut kayıtlar üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yıllık göç akış istatistikleri olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretildi.