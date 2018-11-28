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Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 28 Kasım 2018 02:34:26

Birleşmiş Milletler, atmosferdeki sera gazı salınımının, 2017 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu ve üye ülkelerden bu konuda verilen çabayı en az üç misli artırmasını istedi. BM tarafından yayınlanan raporda, 2030 yılına kadar, sanayi devri öncesine kıyasla bu yüzyılda küresel ısı artışını 2 derecenin altında tutabilmek için gerekli sera gazı salınım seviyesinin belirlenen hedeften 13 milyar ve 15 milyar ton daha fazla olacağı uyarısı yapıldı.

BM Çevre Programı (UNEP) 9. yıllık raporunda, ülkelerin sera gazı salınımını düşürme hedefleri ve politikaları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.



BM’nin 2-14 Aralık tarihlerinde Polonya’da düzenleyeceği küresel ısınma konferansından önce yayınlanan raporda, 2015 Paris İklim Sözleşmesi’nin nasıl etkili yürürlüğe gireceği konusunda öneriler de yer aldı.

UNEP raporu: ülkeler çabalarını üç misli artırsın

UNEP raporunda, sera gazı salınımlarının, üç yıllık düşüşün ardından 2017 yılında bu kez artış göstererek, 53,5 milyar tona ulaştığı kaydedildi ve 2030 yıl için öngörülen hedeflere ulaşılması konusunda geçen yıla oranla sera gazı salınımlarının yüzde 25 ila 50 oranında düşürülmesinin şart olduğu ifade edildi.

Raporda, sera gazı salınımlarının artması ve ülkelerin yavaş hareket etmesi yüzünden, mevcut durum ve hedef arasındaki farkın açıldığı uyarısı yapıldı.

Yine raporda, 2030 yılına kadar sera gazı salınımın hedefini gerçekleştirebilmek için ülkelerin üç misli daha fazla çaba göstermesi gerektiği bildirildi.

Raporda, özellikle dünyayı en fazla kirleten ülkelerin başında gelen G20 ülkeleri, hedefleri tutturmakta gösterdikleri kötü performans yüzünden eleştirildi.

ABD’nin sonra tek taraflı çekildiği Paris İklim Değişikliği Anlaşması, dünyada ortalama ısının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derece artmasının önüne geçmek için küresel karbon emisyonunun yüzde 25 oranında azaltılmasını hedefliyor.



Kaynak :  https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/

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