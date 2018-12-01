Kategori: Çevre | 0 Yorum | 01 Aralık 2018 05:21:13









Temiz enerjiye dikkat çekmek için, bugün okula gitmeyi boykut ederek, sloganlar ve çeşitli tezahüratlar eşliğinde biraraya gelen kalabalık gruplar, klarnet ve değişik müzik aletleriyle protestoya destek verildi. Çocuklar, hükümetten iklim değişikliği ile mücadele etmek için daha fazla harekete geçmesini istedi. Genç Portestocular;“Biz Avustralya’nın her yerinden yaşları 5-18 arasında değişen çocuklarız. Çoğumuz birbirini daha önce hiç tanımıyordu ama gezegenimizle ilgili kaygı bizi birleştirdi. Bizler siyasetçilerimizin geleceğimizi daha ciddi düşünmeleri için okulu boykot edeceğiz" ifadelerini kullandı.

























Avustralya çapında binlerce öğrenci, iklim değişikliği konusunda, Federal Hükümet'i uyarmak amacıyla boykot yaparak, dün (30 Kasım) okula gitmedi. Yaklaşık 200 okuldan yaşları 5-18 yaş arasında binlerce öğrenci protestoya katıldı. Ülkenin dört bır yanında düzenlenen protestolara, binlerce ilk, orta ve lise öğrencisi katıldı. Sosyal medyadan ve çeşitli haber kanllarından protestoyu duyuran öğrenciler, alkışlar arasında şehrin önemli merkezlerinde biraraya geldiler.BAŞBAKAN: ÖĞRENCİLER OKULDA OLMALIBu arada Federal Başbakan Scott Morrison buna karşı çıktı. marrison öğrencilerin protestosuyla ilgili öğrencilerin 20 ayrı şehir ve kasabada yaptığı eyleme, "Çocuklar mutlaka okulda olmalı" diyerek karşı çıktı.GELECEĞİMİZİ CİDDİ DÜŞÜNÜNÖte yandan ’Geleceğimizi daha ciddi düşünün ve iklim değişikliğini kriz olarak kabul edin’ mesajı veren genç protestocular, ayrıca sesini başta Avustralya’ya ve dünyaya duyurmak amacıyla bir de internet sayfası hazırladı. Hükümetten, Adani kömür madenini kapatmak gibi acil önlemler alarak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçerek Avustralya’da fosil yakıtlara karşı mücadele edildiğinin gösterilmesini isteyen öğrenciler, yöneticilerden adım atmasını belklediklerini belirttiler. 15 yaşındaki İsveçli kız öğrenci Greta Thunberg'den esinlenen 'Strike 4 Climate Action' adllı kampanyaya, başkentlerde ve 20 bölgesel merkezden öğrenciler katılıyor..