Kategori: Çevre | 0 Yorum | 02 Aralık 2018 12:45:45









Taalas ayrıca bu yükselişteki en büyük etkenlerden birinin de fosil yakıtlar olduğunu hatırlattı.













Dünya Meteoroloji Örgütü perşembe günü yayımlanan 2018 Küresel İklim Raporu, küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu. Örgütün Başkanı Petteri Taalas, "İklim değişikliğini tamamiyle anlayabilen ilk jenerasyonuz ve bu konuda bir şeyler yapabilecek sonuncusuyuz." dedi. Küresel ısınma konusunda yeterince iyi adımlar atılamadığına dikkat çeken Taalas, "Sera etkisi yapan gazların yoğunluğu yine rekor seviyelere ulaştı. ve eğer bu trend devam ederse yüz yılın sonuna kadar sıcaklıklar 3 ila 5 derece artabilir." ifadelerini kullandı.Türkiye sıcaklıkların en fazla arttığı yerlerden biriAmerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendi hükümeti tarafından hazırlanan iklim değişikliğinin ülke ekonomisine ciddi zararları olacağına dair raporu inandırıcı bulmadığını söylemişti.Ancak veriler 2018'in bu yıla kadar ölçülen en sıcak sene olduğunu gösteriyor. İklim uzmanları tarafından hazırlanan raporda özellikle kuzey kutbu ve Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Avrupa ve Orta Doğu'da en yüksek artışların yaşandığı belirtildi.Rapor, Türkiye'deki sıcaklıkların normalden 2 ila 3 derece daha fazla olduğunu ortaya koydu.Deniz seviyesi yükselmeye devam ediyorRaporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise yükselen deniz seviyesi oldu. Dünya genelindeki seviye 2017'ye göre ortalama 2-3 santimetre yükseldi. Bu oran her ne kadar küçük görünse de etkileri çok yüksek olabiliyor.İklim değişikliği okyanusların kimyasını da değiştiriyor. Bilim insanları okyanusların insan kaynaklı karbondioksitin yüzde 25'ini emdiğini bildiriyor. Bu da suların asitlik derecesini değiştirdiği gibi, deniz hayatını büyük derecede olumsuz etkileyebilir.Ekstrem hava koşulları artık günümüzde olağanSon zamanlarda yaşanan doğa felaketleri ekstrem hava koşullarının gelecekte yaşanacak bir olay değil, günümüzün bir parçası haline geldiğini ortaya koydu.Avrupa'da hissedilen aşırı sıcaklıklar, Hollanda ve Polonya'daki kuraklık yaşanan problemlerden sadece bir kısmı. Bunların yanında ABD, Kanada ve Avustralya'da meydana gelen devasa yangınlar da iklim değişikliğinin doğrudan sonucu olarak nitelendiriliyor.Raporda ayrıca küresel ısınmanın sahip olabileceği sosyo-ekonomik etkilerden de bahsedildi. Tarım ve havyancılık büyük oranda etkilenirken, dünya genelinde iki milyon kişi iklim bağlantılı sebeplerden yer değiştirmek zorunda kaldı.